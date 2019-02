A Avallon, une nouvelle chaufferie, unique en Bourgogne, pour le quartier de la Morlande

Yonne

Les habitants étaient invités mercredi à venir découvrir cette nouvelle chaufferie qui alimente 59 bâtiments et 728 logements au coeur du quartier de la Morlande à Avallon. Ça fait plus de 40 ans que Maurice habite le quartier . "On a connu les premières chaufferies au fioul. maintenant on voit que les installations sont quand même plus modernes. Je pense qu'on aura plus de confort au niveau chauffage."

"J'espère que ça va nous apporter plus de chaleur"

C'est en tout cas ce qu'attend Sylvie. Elle aussi est une locataire historique de ce quartier d'Avallon. "C'est beau ce qu'ils ont fait. J'espère que ça va nous apporter plus de chaleur. On a eu froid , il y a quelque temps. On a eu 17 degrés mais maintenant ça va."

Moins d'émission de CO2

Et d'ailleurs cette nouvelle chaufferie semble posséder plein d'atout selon les techniciens qui l'ont installé. Elle pollue moins et ça, ça plait à Mireille. "Moins de CO2 c'est déjà pas mal. Si ça fonctionne, c'est bien."

Une consommation de gaz réduite de 15%

L'autre atout de la chaufferie collective c'est qu'elle prévoit une réduction de la consommation d'énergie de 15%. Ca peut devenir intéressant selon Maurice. " Si ça peut faire baisser la facture, c'est pas mal. Si on est chauffé pareil et que ça baisse on va rien dire."

Mais pour que la facture baisse , la condition c'est que le prix du gaz, lui, n'augmente pas.