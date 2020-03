Confinement : à Avignon et Carpentras, les commerçants s'organisent pour vous livrer à domicile

Alors qu'on nous demande de limiter nos déplacements, les Halles d'Avignon et des commerçants du centre-ville de Carpentras s'organisent. Ils proposent des livraisons à domicile. Plus besoin de se déplacer et d'affronter la foule des grandes surfaces.