À Avignon, une manifestation féministe pour porter la voix des victimes de violences sexuelles

"Je te crois". C'était le thème de cette manifestation statique organisée par le collectif Osez le féminisme à Avignon. Un rassemblement pour libérer la parole des victimes de violences sexuelles, auquel une cinquantaine de personnes a participé hier après-midi sur le parvis du Palais des Papes. 35 témoignages glaçants inscrits sur des pancartes ont été lus par les participants.

Ici on les écoute, on les entend et on les croit. Muriel Trichet, trésorière du collectif Osez le féminisme à Avignon.

Seules quelques-unes ont souhaité livrer leur propre histoire. "C'était mon meilleur ami", pouvait-on lire sur le panneau de Mélodie. Elle avait 18 ans à l'époque, aujourd'hui elle en a 21. " Il m'a coincée dans une chambre et il m'a violée. Cette jeune femme a porté plainte il y a six mois. J'ai fait le travail nécessaire pour me soigner mais je sais qu'il a recommencé et il est toujours en liberté", convaincue que son agresseur peut encore sévir à tout moment.

"Ici on les écoute, on les entend et ont les croit ", répète Muriel Trichet. C'est la trésorière du collectif Osez le féminisme à Avignon. "On essaye aussi de faire prendre conscience aux gens en quoi consistent les violences sexuelles". Et surtout les conséquences qui s'en suivent, comme la sidération, "c'est quand la victime ne peut plus ni bouger ni penser au moment des faits", explique la militante.

Il est possible de contacter le collectif Osez le féminisme de Vaucluse par mail olfvaucluse@gmail.com. L'Amav, Association de médiation et d'aide aux victimes assure des permanences juridiques. Leur numéro de téléphone à Avignon : 04 90 86 15 30.