Rezé : les habitants du quartier des Trois-Moulins en colère contre la fermeture de leur bureau de poste

C'est un petit bureau de poste, au milieu d'une zone assez résidentielle de Rezé : le bureau du quartier des Trois-Moulins sera bientôt fermé. La Poste a décidé de cesser son activité à l'été 2021. "Il ne faut pas qu'il s'en aille, s'alarme Marie-Noëlle. Moi j'habite ici depuis 44 ans et je suis toujours venu ici. Ce matin par exemple je suis venu prendre des timbres, c'est très pratique. Il y a aussi le distributeur, et les agents quand on a besoin d'informations. Il faut faire quelque chose, il faut faire une pétition!"

Cette riveraine n'est pas la seule à s'opposer à la fermeture de cette poste. Devant le bureau, tous les usagers sont d'accord : il faut se battre. "C'est complètement idiot, s'agace Marie-Paule. Toutes les personnes âgées devront aller plus loin, elles devront prendre le bus etc... On peut envoyer des courriers, signer des pétitions ou pourquoi pas coller des affiches contre cette fermeture."

Je vais interpeller La Poste dans les prochains jours et leur demander d'être reçu. Entendre que ce bureau peut fermer n'est pas acceptable - Hervé Neau, maire de Rezé

Quelle réponse de La Poste ?

De son côté, La Poste assure que le service à Rezé ne sera pas affecté par cette fermeture. Des points relais vont être installés dans des commerces pour pallier la disparition du bureau de poste. "Il y a aussi un projet d'amélioration de l'accès aux services grâce à la rénovation des deux autres bureaux de la ville", ajoute La Poste. L'un d'eux a été rénové en 2020, et l'autre le sera d'ici juillet 2021. Le personnel du bureau fermé sera redéployé dans ces deux autres établissements ce qui permettra "une meilleure amplitude horaire et un meilleur service" selon l'entreprise.