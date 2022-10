À Bagnères-de-Bigorre, on rencontre des grands accidentés de la route plutôt que de payer une amende

"C'est un stage qui est fait pour sensibiliser les gens, en rencontrant des victimes d'accidents de la route". C'est en tout cas ce qu'espère le préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon, avec cette, "alternative à l'amende", testée ce samedi 8 octobre. Une quarantaine de personnes qui avaient commis des infractions au code de la route la semaine dernière, ont rencontré des grands accidentés à l'hôpital de Bagnères-de-Bigorre.

Benoit, en fauteuil roulant depuis 1998 après qu'un chauffard l'ait fauché au bord de la route, a raconté son histoire et a tenu à faire passer un message. "Si vous faites attention à vous, faites attention aux autres". Si l'assistance a semblée concernée par son témoignage, plusieurs n'ont pas eu de mal à l'avouer : ils sont là surtout parce que ça leur évitait de payer une amende.

"Le choix était vite fait"

C'est le cas de Yassine, contrôlé positif aux stupéfiants alors qu'il était au volant de sa voiture. "Soit j'acceptais de venir ici, soit je payais 200 euros. Le choix a été vite fait", explique le jeune homme. Même s'il a semblé s'intéresser au cas de Benoit, il n'a pas l'impression que "l_a prévention soit très efficace_".

En cause, beaucoup de digressions autour d'autres sujets que la sécurité routière. "On a parlé du système de santé et des hôpitaux. On n'était pas là pour ça", indique Yassine, qui a fini par trouver le temps long. Un avis que partage Benoît. "Je pense que je touche les gens quand je leur raconte mon histoire, mais d'ici quelques jours, ils auront oublié" se désole-t-il.

Des sanctions plus lourdes à l'avenir

Pourtant, Jean Salomon veut croire en cette sensibilisation. "Évidemment que beaucoup de gens sont d'abord venus pour ne pas payer. Mais je pense que la force du témoignage vaut toutes les amendes". Il l'assure : "même s'il n'y a qu'une personne qui sort de ce stage sensibilisée, pour nous, c'est déjà une réussite".

Pour ceux qui espéraient profiter de ce stage pour ne plus payer d'amende, le préfet les met en garde. "La prévention ça n'est valable qu'une fois. Si les participants au stage commettent encore une infraction, cette fois, la sanction sera plus lourde".