Comme chaque mercredi matin, Isabelle Valenduc investit l'une des salles de la maison Reuze Lied.

Sur une table l'éducatrice spécialisée déroule une toile cirée à l'imprimé de bonbons de toutes les couleurs. "Je l'ai choisie exprès. Pour créer une atmosphère joyeuse."

C'est sur cette table que, tour à tour, le chien d'Isabelle et ses cochons d'Inde prendront place au milieu des pensionnaires de la maison d'accueil.

Aujourd'hui Sylvie, Isabelle et Christian participent à l'atelier de médiation animale. "Christian, c'est le grand copain de Loulou."

Loulou le chien, un croisé de Bosseron et de Beagle au poil tout doux, le chouchou des résidents. "C'est un chien qui est très calme, très gentil, c'est important pour de telles activités."

Un moment de tendresse silencieux, très tactile. L'idée de ces ateliers c'est de créer une interaction entre les pensionnaires et les animaux.

Aurélie Terrier, aide médico-psychologique, l'assure,

On développe un tout autre contact avec eux . Ça nous fait du bien parce qu'on les voit différemment. Parfois ils ont le sourire jusqu'au soir. Ça leur fait vraiment du bien."

Ce sont souvent des gestes bien discrets qui émerveillent le personnel de la maison d'accueil. Mais pour les résidents, qui ont du mal à exprimer leurs émotions, un simple geste veut dire beaucoup.

Ce sont des choses qui ne sont pas toujours palpables . Il faut être attentif à leurs expressions de visage, on lit ce qu'il se passe en eux. Ici ils éprouvent du plaisir.

Plus que du plaisir, les séances de médiation animale permettent aux résidents de faire de gros progrès. Isabelle Valenduc prend l'exemple de Cindy, l'une des pensionnaires qui suivent ces ateliers.

C'est quelqu'un qui ne parlait pas, qui se mettait souvent les mains à la bouche, ce qu'elle ne fait plus du tout. Maintenant elle me regarde dans les yeux, alors qu'avant elle détournait le regard .

Domino, le cochon d'Inde péruvien, et ses acolytes entrent en piste après Loulou le chien.

Après Loulou, les cochons d'Inde entrent en piste. Les petites boules de poils se promènent sur la toile cirée. Un animal stimulant pour les résidents, selon Isabelle Valenduc.

C'est un animal qui est très interactif , qui a plein de couleurs différentes, ça fait du bruit, c'est vraiment gentil on peut les prendre dans les bras. Pour cette activité c'est super.

Après leur avoir dit bonjour d'une petite caresse, les pensionnaires leur donnent à manger. Des carottes et des endives pour les rongeurs... Un spectacle qui plaît à Aurélie Terrier. L'aide médicale aime beaucoup assister à ces séances.

Ça nous permet de couper, et au bout d'une heure on reprend notre poste avec plus d'énergie. Les animaux c'est une bonne thérapie pour tout : l'humeur, le bien être. Ils nous apportent énormément.