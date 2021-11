A Bain-de-Bretagne, un "bain de causette" pour rompre l'isolement des personnes âgées

La solitude est une souffrance pour les personnes âgées. A Bain-de-Bretagne, "suite à une analyse des besoins sociaux en 2012, on s'est rendu compte qu'il existait une population isolée dans la ville" explique Angèle Chevillard, responsable du centre communal d'action sociale de la commune. C'est parti de ce constat qu'a été lancé "Bain de causette". Actuellement, onze bénévoles y participent .Depuis plusieurs années, Claudine, âgée de 78 ans, reçoit, une fois par semaine à son domicile, la visite d'Annic, une retraitée. La rencontre hebdomadaire dure au moins deux heures au cours desquelles elles discutent, font des mots fléchés ou des jeux de société ou vont se promener autour du lac quand il fait beau. Des liens très forts se sont créés entre elles et les deux femmes sont devenues amies.

L'impatience de Claudine

Claudine a peu de contacts avec ses voisins et elle voit rarement sa famille. Alors, chaque semaine, elle attend Annic avec impatience "je regarde l'heure et si elle a du retard, je me demande ce qui se passe. Je suis très impatiente, ça me change la vie."

Quand Annic est partie , je repense à tout ce qui s'est passé pendant notre rencontre. Donc ça me rallonge mon après-midi. C'est vraiment formidable

"C'est une grande soeur"

Annic aussi est transformée par ses visites hebdomadaires chez Claudine. Des liens très forts sont nés entre les deux femmes "le lien est fusionnel. C'est une grande soeur comme elle dit et on est content de se voir. On se raconte nos petites misères, nos joies, ce qu'on a vu à la télé. On parle de cuisine aussi. Tous les sujets sont bons" conclut Annic avec le sourire.