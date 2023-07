À Baixas les habitants montent un collectif pour lutter contre la poussière du cimentier Lafarge

"Ca suffit!" Dans la salle l'exaspération est commune. Jeudi soir, une soixantaine d'habitants de Baixas, se sont regroupés pour fonder le collectif "Stop poussière Baixas", soutenus par l'association "Protégeons la vallée de l'Agly", avec pour objectif de contraindre le cimentier Lafarge à davantage maitriser l'envol de la poussière générée par l'exploitation du site de Baixas (Pyrénées-Orientales), la carrière ayant vu son permis d'exploitation renouvelé pour 15 ans en 2021. Une poussière qui provoque une gêne ininterrompue pour les habitants.

Trois millimètres de poussière déposée chaque jour

Entre 2019 et 2023 le dépôt de poussière a été multiplié par dix d'après les habitants. "On n'est plus chez nous dehors, il y a tout le temps de la poussière" se désole Charlotte. Une poussière venue du site Lafarge de Baixas exploitée depuis 30 ans. "On savait qu'elle était là quand on a construit il y a deux ans mais on n'aurait jamais pensé que la nuisance atteindrait ce niveau." Appuie son mari avant d'énumérer : "Les mécanismes des volets commencent à faire du bruit, à rouiller à cause de la poussière, la bée vitrée idem, on a dû boucher toutes les aérations de la maison sinon ça s'infiltre, ça bloque aussi les serrures des portes..." Et la liste des désagréments est encore longue, sans parler de l'inquiétude de ces parents de voir leurs enfants respirer un air qu'ils disent "épais, brumeux". "On dépasse le taux dangereux pour la santé au niveau respiratoire" assure Jérôme de Sacré Cœur, installé dans le lotissement voisin de la carrière depuis 2019.

Cesser l'exploitation dès que le vent atteint 60 klm/h

Aussi les habitants entendent bien imposer au cimentier Lafarge le respect de la mise à l'arrêt de l'exploitation dès que le vent atteint 60 klm/h, obligation légale non respectée d'après eux, tout comme celle d'arroser le site pour faire tomber la poussière en suspend, pratique autorisée malgré les restrictions d'usage de l'eau dans le département. De son côté le groupe Lafarge assure déjà appliquer ces mesures et avoir réaliser des prélèvements en juin dernier afin de contrôler que le site reste en dessous des seuils de poussière générée autorisés.

Une réunion est organisée le 7 aout prochain entre plusieurs membres de ce collectif et la direction nationale du groupe Lafarge afin de trouver une solution à la situation.