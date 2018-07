Le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de réexaminer le dossier de ces vignerons japonais, à qui il avait refusé un titre de séjour. Leur exploitation, bien que jeune et prometteuse, était jugée non viable. Face à la forte mobilisation, la préfecture demande à recevoir de nouveaux éléments.

Banyuls-sur-Mer, France

Retournement de situation pour Rié et Hirofumi Shoji. Après leur avoir refusé à chacun le titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales décide de réexaminer leur dossier. Ce couple japonais s'est installé à Banyuls il y a un an seulement et la préfecture estimait que l'exploitation n'était pas viable "alors que la première récolte date seulement de septembre dernier" s'indigne Maître Codognès, l'avocat du couple.

L'avocat a porté un recours devant le tribunal administratif de Montpellier et l'expulsion est donc suspendue pour le moment. Cette histoire s'est vite répandue dans le monde du vin qui s'en est ému. Car le vin produit par Rié et Hirofumi Shoji bénéficie déjà d'une belle réputation. Il ne reste quasiment plus rien des 8 à 9 000 bouteilles sorties l'an dernier, vendues dans 14 pays. Et une bonne partie de la prochaine cuvée est déjà réservée.

Des politiques de tous bord ont aussi apporté leur soutient au couple comme la président de région Carole Delga et les Républicains du département.

La situation de ces jeunes vignerons japonais est ubuesque.

Notre pays doit donner sa chance à tous ceux qui innovent et qui prennent des risques, y compris en viticulture, surtout s’ils subliment le fruit de nos terroirs d’@Occitanie !@TerredeVinshttps://t.co/kJxlPyYXNi — Carole Delga (@CaroleDelga) July 2, 2018

Une pétition a même rassemblé près de 50 000 signatures. L'affaire connait donc un tout autre tournant : le préfet invite Rié et Hirofumi SHOJI à lui transmettre de nouveaux éléments et va leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en attendant la décision finale.