A Barneville-Carteret, ces enfants nagent dans le bonheur

La piscine des dauphins est une piscine privée qui a été créée en 1969 par un habitant qui y donnait déjà des cours à l'époque, le bassin est vite devenu une histoire de famille puisque sa fille Valérie a repris le flambeau il y a quelques années et aujourd'hui c'est la petite fille Aurélie qui enseigne la natation, elle qui est maître nageuse à Caen le reste de l'année.

Des familles entières ont appris à nager dans la piscine des Dauphins © Radio France - Katia Lautrou

4 générations de nageurs aux Dauphins

Les vacanciers viennent donc prendre des cours en juillet/août dans ce bassin de 12 mètres de long chauffé à 29 degrés et posé directement sur le gazon d'une jolie maison balnéaire. C'est un havre de paix où le bruit de l'eau et les rires des enfants se mêlent. Une très jolie piscine familiale et conviviale où il fait bon apprendre à nager d'ailleurs le lieu est très couru et certaines semaines affichent déjà complètes jusque fin août. Mieux vaut se renseigner avant. Il y a des familles de Cherbourg, Valognes, Bayeux, des nouveaux, des habitués…Des générations de petits baigneurs sont même passés par là "mon fils a 46 ans et aujourd'hui c'est sa fille qui prend des cours et puis il y a sa sœur et sa cousine" dit en souriant Françoise la mamie parisienne qui vit 7 mois de l'année dans le coin. "Moi j'habite aux Etats-Unis mais la famille de mon mari est de Barneville et le grand-père, l'arrière grand-père, mon mari et maintenant notre fille de 5 ans ils sont tous passés par là".

Une piscine familiale qui existe depuis 1969 © Radio France - Katia Lautrou

Il faut savoir aussi que la piscine des dauphins prend les enfants à partir de 3 ans alors que dans les piscines municipales ce n'est jamais avant 6 ans.

Renseignements au 02 33 04 60 28

(apprentissage, perfectionnement des 4 nages + aquagym le lundi, mercredi et vendredi)