À Bastia la CGT dit non à la vaccination obligatoire des soignants

Pour la CGT de l'hôpital de Bastia, l'obligation vaccinale pour les soignants à compter du 15 septembre est vue comme une "injonction", le syndicat trouvant également scandaleux que les "héros" d'hier en première ligne sans protection se retrouvent aujourd'hui face à cette situation et des sanctions. Des sanctions qui vont jusqu'à l'impossibilité d'exercer leur métier en cas de refus.

La liberté de choix

En conséquence un préavis de grève illimitée a été déposé à partir de ce vendredi par la CGT de l'Hôpital de Bastia qui appelle également à la mobilisation ce vendredi soir à 18h30 devant l'antenne bastiaise de l'Agence Régionale de Santé.

Préavis de Grève CGT

Une vaccination obligatoire qui ne passe pas pour Séverine Mason, Co secrétaire CGT à l'Hôpital de Bastia : « Nous trouvons légitime de pouvoir respecter la liberté de choix de chaque professionnel de santé. Nous trouvons scandaleux que les héros d’hier soient stigmatisés aujourd’hui alors qu’ils étaient en première ligne depuis le début, pour certains avec comme seule protection des sacs poubelle. Nous demandons à ce que la vaccination de soit pas obligatoire et que les sanctions ne soient pas mises en application. Nous souhaitons que les agents qui refusent la vaccination puissent bénéficier d’une réaffectation ou d’une réorientation professionnelle temporaire mais en aucun cas de mise à pied et de licenciements par la suite. »

Séverine Mason, Co secrétaire CGT à l'Hôpital de Bastia

« C’est le chantage qui prime »

Si d’autres vaccins sont déjà obligatoires pour cette profession, alors quel est le problème avec le vaccin contre la Covid-19 ? Jean-François Canazzi, Co secrétaire CGT à l'hôpital de Bastia : « On impose, il n’y a pas assez de recul c’est pour ça que le personnel doute. C’est le chantage qui prime…Pourquoi a-t-on retardé la sortie du vaccin Sanofi à décembre ? On n’a pas de réponses, les personnels soignants viennent nous voir, ils veulent des réponses, on essaie de les rassurer mais _ça couve il va y avoir des maladies, des gens qui n’en peuvent plus qui vont craquer_.»

Jean-François Canazzi, Co secrétaire CGT à l'hôpital de Bastia