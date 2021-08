À Batz-sur-Mer, des bouées de nage pour lutter contre les noyades

Les vacances ne sont pas encore terminées et pourtant le nombre de noyades accidentelles depuis le début de la saison estivale est déjà très inquiétant. Dans les Pays-de-la-Loire, 31 noyades ont été recensées, entre le 1er juin et le 25 juillet, dont 7 mortelles (chiffres de Santé publique France). À celles-ci, il faut ajouter les deux noyades de la semaine dernière sur la plage de la Govelle à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique). L'une des victimes, une femme âgée de 66 ans, est décédée.

Des bouées de nage pour lutter contre les noyades

Pour lutter contre ces noyades, la SNSM (société nationale de sauvetage en mer) de Batz-sur-Mer propose, depuis quelques jours, un nouvel outil aux baigneurs : des bouées de sécurité de nage en eau libre. Une fois gonflée et attachée par une ceinture à la taille du nageur, la bouée orange fluo est facilement repérable de loin par les sauveteurs. Le baigneur en difficulté peut aussi l'utiliser comme appui en cas de difficulté et se servir du sifflet intégré pour lancer l'alerte.

Les bouées sont avant tout destinées aux personnes âgées de plus de 45 ans, une population particulièrement exposée au risque de noyade, mais en réalité, chacun peut venir en chercher une au poste de secours. Au total, une dizaine de bouées sont mises à disposition gratuitement. "Les premiers retour sont positifs", affirme Patrick Auger, responsable de la SNSM de Batz-sur-Mer. "Ce qui nous intéresse nous c'est de savoir que les baigneurs se sont sentis d'avantage en sécurité en portant cet équipement".

"Les retours sont positifs" - Patrick Auger, responsable de la SNSM à Batz--sur-Mer

"Pas de honte à utiliser une bouée"

Manuela, une nageuse plutôt aguerrie, accepte de tester une de ces bouées sur la plage Valentin. Après un tour dans l'eau avec l'outil, accroché à la taille, verdict : "C'est très bien, ça tient , ça permet de s'appuyer et ça ne gêne pas". Mais la mère de famille a un doute : "Même si ça ne gêne pas, pour ma pratique de la natation, j'aurais tendance à dire que je n'en ai pas besoin et puis ça veut dire encore se promener avec du matériel qu'il faut trimbaler et penser à rapporter".

Mais pour Patrick Auger, c'est un bien maigre effort quand on sait que ces bouées peuvent sauver des vies. "Elles existent depuis plusieurs années et sont aussi utilisées par les triathlètes car elles servent d'un point de repère dans l'eau", et il insiste : "il n'y a pas de honte à utiliser une bouée... même un bon nageur n'est pas à l'abri d'avoir une crampe ou de faire un malaise et ça pourrait aider à sauver sa vie".

Une dizaine de plages en France, dont celles de Batz-sur-Mer, ont été retenues par le gouvernement pour tester ce nouveau dispositif dans le cadre de son plan de lutte contre les noyades.

À Batz-sur-Mer, des bouées de nage pour lutter contre les noyades - REPORTAGE