A Bayeux: Marceau 8 ans atteint de dysphasie est privé d'école et de soins faute de transport

C'est un véritable combat pour trouver un moyen de transport pour son fils malade que mène Ambre, une maman de Bayeux!

Marceau, huit ans est atteint de dysphasie, un trouble neurologique complexe du langage qui entraine des difficultés à communiquer et peut altérer son comportement envers les autres.

Scolarisé en école ordinaire ( il bénéficie d'une AVS) le petit garçon doit chaque jour se rendre à la Clé des Songes l'hôpital de jour du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Bayeux. Seulement voilà depuis fin décembre, il est cloué chez lui.

Aucune société de transport n'est disponible pour assurer les conduites de Marceau de chez lui à l'école puis à l'hôpital

Une prise en charge a pourtant été possible jusqu'en décembre dernier. Mais la compagnie de taxis qui effectuait les transports de Marceau y a mis un terme, ayant du mal à gérer l'enfant. Depuis, Ambre sa maman fait des pieds et des mains pour trouver une solution pour ses trajets de moins de trois kilomètres entre la maison , l'école et la Clé des Songes.

Un des neufs artisans taxis de Bayeux a bien essayé de rendre service à la mère et son fils en acceptant de le transporter gratuitement durant deux semaines, mais cela n'est pas durable "Chaque année nous nous engageons avec des centres spécialisés ou structures hospitalières pour un nombre de patients à prendre en charge à l'année, nos agendas sont pleins, et c'est difficile de les modifier au dernier moment " explique le président des artisans taxis du Calvados, Denis François.

Antoine Devos, chef du service de de pédopsychiatrie de l'hôpital de Bayeux © Radio France - Carole LOUIS

Les médecins et auxiliaires de santé se disent préoccupés par la situation."ce qui est préjudiciable , c'est que dans ce domaine de suivi, il faut du temps pour les soins psychiques, parfois des années. Or là , simplement à cause d'un manque de transport, l'enfant perd ses repères, ses copains d'école, et n'effectue plus ses soins nécessaires, déplore le docteur Devos.

Un cas qui n'est pas isolé selon le chef du service de pédopsychiatrie de Bayeux. Plusieurs autres enfants dans le Calvados et ailleurs en France sont confrontés à la même problématique.

La maman de Marceau a envoyé une demande à 90 compagnies de taxis sur Bayeux et les environs, sans pour l'instant avoir de retour positif. Les réponses sont toujours les mêmes dit elle : "pas de prise en charge de la sécurité sociale pour moins de trois kilomètres de transport, pas de place, ou pas de transport d'enfants, qui plus est présentant ce genre de troubles".

L'Agence Régionale de Santé étudie le dossier et envisage trois possibilités

Le principe du transport sanitaire en France repose sur des entreprises privées que choisissent des familles, il s'effectue soit à l'aide d'ambulances, de véhicules sanitaires légers ou de taxis conventionnés. L'agence Régionale de Santé réfléchit donc à une solution, en lien avec l'A.D.R.U l'association départementale de réponse à l'urgence du Calvados. 3 possibilités explorées:

Essayer de concentrer le plus possible les transports Changer de mode de transport en proposant plutôt un transport allongé dans une ambulance Organiser ces transports avec plusieurs entreprises

En attendant la maman de Marceau continue à mobiliser, elle a adressé des courriers au ministère des solidarités et de la santé et même au président Macron.

"Je me bats pour mon fils, mais aussi pour les autres enfants comme lui, confrontés à la même situation"