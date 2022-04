À Bayonne, 40% des licenciés dans un club sont des femmes

Alors que le crunch de ce week-end, France-Angleterre, dans le Tournoi des Six Nations féminin est à guichets fermés à Jean-Dauger, la Ville de Bayonne organise le mois du "Sport au féminin", du 19 avril au 15 mai. Plusieurs rendez-vous sportifs sont organisés (le programme est ici) comme la demi-finale du championnat de France du Paleta Gomme Creuse ce mardi ou encore celui de Breakdance, le 1er mai. Un débat-conférence est aussi prévu au cinéma de à l'Atlante autour du documentaire réalisé sur les joueuses de l'Olympique Lyonnais. Sur les 7.500 licenciés dans des clubs de Bayonne, 3.000 sont des femmes.

Augmentation de 3 à 4% par an

Là où l'augmentation est la plus nette se retrouve dans les sports de combat et le football. Amaia Caumont, 27 ans, est inscrite dans le club de boxe de Bayonne depuis 10 ans. "J'ai d'abord fait de la boxe puis maintenant je fais du full-contact depuis un an et demi", indique cette habitante de Lahonce. Elle sent qu'il a de moins en moins de freins à l'inscription. "Parfois, il est arrivé qu'il y ait plus de filles que d'hommes sur un entraînement ! Même si ça reste très rare", reconnaît-elle.

Aujourd'hui, on a des éducateurs formés et dédiés aux petites dès l'âge de cinq ou six ans - Lausséni Sangaré

Même engouement du côté de l'Aviron Bayonnais Football Club qui a la plus grosse section du Pays Basque (92 licenciées). Les premières sections ont été créées il y a cinq ans. Le président du club, Lausséni Sangaré se félicite de la création d'une école de football féminin qui permet aux filles de débuter ensemble et de ne pas être mélangées aux garçons : "Aujourd'hui, on a des éducateurs formés et dédiés aux petites dès l'âge de cinq ou six ans. Derrière c'est tout un schéma qui a été mis en place au club pour les former et les accompagner. Ce qui explique pourquoi on a une équipe au plus haut niveau régional."

Une subvention plus importante pour une licenciée

La belle dynamique du sport féminin est aussi encouragée par la ville de Bayonne. Depuis 2 ans, plus les clubs ont de licenciées, mieux ils sont mieux subventionnés d'après les critères mis en place par l'adjoint aux sports Cyrille Laiguillon : "Une femme inscrite dans un club sportif rapporte un point et demi contre un seul point pour un homme." Lausséni Sangaré se défend de valoriser le sport féminin pour l'argent : "Oui, c'est intéressant mais on n'a pas créé notre section féminine pour profiter de cette critérisation." Malgré tout, plusieurs milliers d'euros en plus sont récupérés grâce à la politique de la Ville.