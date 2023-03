À Bayonne, la mobilisation contre la réforme des retraites en baisse mais le mouvement se durcit

La foi chevillée au corps et aux pieds, entre 5.000, selon la police, et 10.000 personnes, d'après les syndicats, ont défilé dans les rues de Bayonne ce mercredi 15 mars au matin contre la réforme des retraites. Une mobilisation plus importante que samedi 11 mars (entre 3.000 et 7.300 personnes), mais en nette baisse par rapport à la mobilisation record du mardi 7 mars où on dénombrait entre 13.000 (police) et 23.000 (manifestants) dans les rues de Bayonne. Dans le cortège parti de la place Sainte-Ursule, face à la gare, en direction du rond-point Saint-Léon via les allées Paulmy, les manifestants gardent malgré tout le sourire et l'espoir de faire infléchir le gouvernement et la majorité parlementaire.

Des salariés de nombreuses entreprises du secteur privé étaient présents dans le cortège de la manifestation bayonnaise du 15 mars © Radio France - Thibault Vincent

Mais face à l'inflexibilité du gouvernement, de la majorité présidentielle et d'une grande partie des parlementaires Les Républicains, et l'imminence de l'adoption de la réforme des retraites et notamment du recul de l'âge de départ à taux plein à 64 ans, nombre d'opposants plaident désormais pour un durcissement du mouvement. En marge du cortège, lors du passage de celui-ci devant l'Hôtel de Ville de Bayonne, dont le maire Jean-René Etchegaray a dernièrement rejoint Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, plusieurs dizaines de personnes membres des "Robins des Bois de la CGT", appellation qu'ils se sont donnée, se sont ainsi discrètement détaché du défilé. Dissimulés sous une banderole par leurs camarades, une poignée d'entre eux à ouvert le local électrique à l'arrière du bâtiment et coupé l'électricité, comme ils l'avaient déjà fait à Saint-Jean-de-Luz une semaine auparavant.

Des "Robins des Bois" ont coupé l'électricité de l'Hôtel de Ville de Bayonne en marge de la manifestation contre les retraites © Radio France - Thibault Vincent

Une action "coup de poing", soutenue par des représentants CGT des Dockers, de Safran et des électriciens et gaziers, menée en à peine deux minutes. Elle a plongé le bâtiment, qui abrite notamment les bureaux du maire et de ses adjoints et plusieurs services municipaux, dans le noir pendant plusieurs heures. Une ""mise en sobriété énergétique" de la mairie tance le collectif qui, dans un communiqué, dit s'inscrire "dans la montée du rapport de force pour refuser l'adoption" de la réforme des retraites et du recul de l'âge de départ à 64 ans. Un peu plus tôt dans la matinée, avant la manifestation, une centaine de personnes, à l'appel des syndicats LAB, FSU, Solidaires et CGT, a bloqué les accès au centre européen de fret de Mouguerre, l'une des trois infrastructures économiques majeures du Pays Basque.

Une centaine de personnes a bloqué l'accès au centre de fret européen de Mouguerre pour protester contre la réforme des retraites - CGT