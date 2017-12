A Bayonne, les judokas en herbe tentent de mettre au tapis la maladie

Près de 200 enfants du Judo club côte basque étaient réunis au gymnase du collège Saint Bernard, pour des interclubs, mais surtout pour une grande fête dédiée au Téléthon. Les parents avaient fait des gâteaux et ont affronté leurs enfants en duel.

Un corps sain qui se bat pour un corps malade. L'esprit du Téléthon est là, sur les tatamis du gymnase Cela fait 15 ans que Thierry Giffard, le prof de judo, organise cette fête : "Waza ari, c'est très bien" crie-t-il aux enfants en kimono blanc. "Allez, saluez-vous et serrez-vous la main". Le prof donne sans compter, prodigue ses conseils aux enfants, comme aux parents. "Chaque année on organise cette animation, c'est un moment très sympa pour tout le monde et puis ça permet de lutter contre ces maladies qui nous pourrissent la vie".

Et puis les valeurs véhiculées par rugby sont particulièrement appropriées : "sur le tatamis, on est en kimono, on est tous pareils", explique Thierry Giffard, "il n'y a pas de plus fort ou de moins forts, tout le monde joue le jeu et tout le monde aide l'autre à progresser".

"Saluez-vous et serrez-vous la main" impose le professeur. Le respect, l'engagement, la ténacité, autant de valeurs partagées par le judo et le Téléthon © Radio France - Théo Hetsch

Parents et enfants sont face à face. Régis, en jean et pied nu sur le tapis, tente de faire tomber son fils Gabain. Mais d'un mouvement du pied, c'est ce dernier qui déséquilibre son papa. Les deux tombent dans un grand éclat de rire. "Finalement, on se rend compte que ce n'est pas la taille qui fait la force, mais bien plus la technique", rationalise le père. A côté, Sacha et Octave ont mis leur maman Alexandra à terre : "je n'étais pas préparée !" lance-t-elle en rigolant. "On a bien participé, c'est pour la bonne cause en plus, c'est extra" sourit la maman.

Au judo, la taille et le poids comptent moins que la technique © Radio France - Théo Hetsch

500 euros pour le Téléthon

Et après l'effort ? Le réconfort ! Les parents ont préparé des gâteaux, du café et des gaufres. L'ensemble des recettes est reversé au Téléthon. "Le judo, ça donne soif et ça creuse" rigole Alexandra, en s'achetant un morceau de cake. L'an dernier, le club de Judo avait recueilli près de 500 euros. L'objectif forcément c'est de dépasser cette somme.