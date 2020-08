À Bazougers, ce sont les aînés qui distribuent le pain !

La boulangerie est fermée, la supérette aussi. À Bazougers, il faut aller dans les communes voisines pour acheter son pain. Pour aider ceux qui n'ont pas de voiture et l'ensemble des habitants, les aînés se sont organisés.

Le pain est fait par le boulanger d'Entrammes, commune voisine à 13 km de Bazougers, et ce sont les membres du bureau de l'Amicale des Aînés qui le vendent du mardi au dimanche pendant plusieurs semaines. "On prépare toutes les commandes," explique Joël, le président de l'amicale, "sans ça, à midi, il n'y a plus de pain."

Un moyen de "désenclaver" la petite commune l'été

C'est le quatrième été que les aînés remplacent le boulanger de la commune et certains clients ont pris leurs habitudes. Sophie vient régulièrement en vacances en Mayenne et se réjouit de cette initiative : "On n'est pas obligé de courir dans d'autres villages ou aller au supermarché où le pain, ce n'est pas la même chose."

Côté "vendeurs", des retraités renouent le contact avec les habitants mais aussi avec leur ancien métier. C'est le cas de Nicole qui a "toujours été dans le commerce", elle a "commencé en boulangerie" avant de rentrer dans la grande distribution.

La semaine prochaine, les aînés passeront le relais à la supérette qui rouvre. D'ici là, ils vendent encore le pain dans la salle communale de Bazougers, de 7h30 à 12h30, tous les jours sauf le lundi.