A Beaumont-Hague, on apprend comment faire ses démarches administratives en ligne

Beaumont-Hague, France

La déclaration d'impôts, les allocations logement ou encore la sécurité sociale : tout se passe désormais en ligne, sur internet. C'est ce qu'on appelle la dématérialisation. Le but : faire des économies de papier et rendre les démarches administratives plus rapides. Parfois, ça peut être un vrai parcours du combattant pour les personnes qui ne sont pas habituées à surfer.

Alors pour éviter de couler, des communes s'engagent auprès des habitants. C'est le cas de La Hague qui propose pour la première fois des ateliers informatiques à la maison des services de Beaumont-Hague. Derrière les écrans, sept débutants. La moyenne d'âge ? 50 à 60 ans. L'ordinateur, ce n'est clairement pas la tasse de thé de Claudine, 61 ans, d'Auderville. Elle entame ses démarches pour constituer son dossier de retraite. "On nous a installé la fibre. ça été le déclic pour acheter un ordinateur. Arrivant à l'âge de la retraite, avoir un rendez-vous quelque part, ce n'est pas toujours simple ; là, en deux clics, vous y êtes. La Sécu, on nous dit d'attendre, de repasser plus tard ou de prendre l'ordinateur à l'entrée. Quand on sait pas s'en servir, on n'a pas l'air malin", commente la Manchoise.

Se mettre à la page

A travers ses cinq à six séances jusqu'à mi-février, les participants voient les bases pour naviguer sur internet, créer une adresse mail et remplir les formulaires administratifs. Daniel, 51 ans, de Beaumont-Hague, veut faire sa déclaration d'impôts tout seul, comme un grand. "La paperasserie, c'est terminé. Il faut se mettre à la page comme on dit. C'est dur. Arrivé un certain âge, on n'apprend aussi vite qu'un jeune. Mais on n'est pas plus bête qu'un autre, on peut y arriver. De tout façon, c'est le monde moderne, on est obligé de passer par là !", sourit Daniel.

"_Je trouve ça courageux de leur part_, précise jean-François, l'animateur de l'atelier. On est là entre nous, c'est tranquille. Le but du jeu est que ça leur rendre service". "On essaye d'être très complets", ajoute Edith, conseillère en économie sociale et familiale au CCAS de La Hague.

Au total, 16 personnes sont inscrites à ces formations gratuites. Outre les débutants, un autre atelier propose des cours pour un public plus à l'aise avec l'ordinateur.