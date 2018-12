A Beaumont-le-Roger, ce prêtre va enchaîner les messes de Noël

Pendant 2 jours, le programme du prêtre de Beaumont-le-Roger ne sera pas de tout repos. Christophe Roure va célébrer quatre messes de Noël, trois le soir du réveillon et une dernière le 25 décembre au matin pour son plus grand bonheur. Son cadeau : admirer le sourire des paroissiens.

Beaumont-le-Roger, France

Le prêtre de Beaumont-le-Roger ne va pas chômer. Pendant deux jours, l'emploi du temps du père Christophe Roure est très chargé. Il va enchaîner la célébration de quatre messes : trois le soir du réveillon, puis une dernière le 25 décembre au matin. Mais chaque célébration de Noël a une ambiance différente, comme en témoigne le prêtre :

" Les trois messes du soir de Noël c'est vraiment des messes au cœur de la nuit, avec la première dédiée aux enfants, la deuxième avec une grande assemblée qui veut chanter les cantiques de Noël et la troisième est plus intime. Et enfin le 25 décembre c'est surtout des familles qui se rassemblent. "

Une pause pour souffler

Le curé de Beaumont-le-Roger s'accorde tout de même une pause pour souffler après les deux premières célébrations. "On a l'habitude d'enchaîner deux grosses célébrations tout au long de l'année avec par exemple 'Les Rameaux', ou 'Pâques', mais je trouve que faire une pause entre la 2e et la 3e messe, c'est important. Ça permet de reprendre son souffle, pour se donner à nouveau pleinement", précise le curé.

Christophe Roure va célébrer 3 messes le soir du réveillon de Noël. © Radio France - Romain Chevalier

Il faut dire qu'enchaîner les messes ce n'est pas de tout repos : "Il y a une dimension physique et il y aussi une dimension spirituelle, donc à la fin on termine vidé. C'est sur que le 25 décembre à midi, on souffle un peu ! Mais c'est normal, puis on est dans la joie. "

Son cadeau : le sourire des paroissiens

Le soir du réveillon, le cadeau de Noël du prêtre Christophe Roure est tout simple : admirer le sourire sur les lèvres des paroissiens qui quittent la cérémonie.

Le père Roure en pleine célébration de messe. © Radio France - Romain Chevalier

"Pour moi, vivre Noël en tant que prêtre c'est faire des cadeaux aux paroissiens. A Serquigny, les personnages de la crèche mesure un mètre de haut et cela s'étend sur 20 m2. Dessus on va y déposer des petites lumières. La joie de Noël elle est là ", raconte le curé de Beaumont-le-Roger.

Depuis maintenant deux ans, le père Roure célèbre avec joie les messes de la Nativité.