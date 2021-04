A Beaune, le concours des dégustatrices de vin résiste à la crise Covid

On se croirait dans une salle d'examen au lycée ou à l'université. Silence et concentration, alors que les candidates sont penchées sur leur copies, sagement assises à leur table espacée de plus de deux mètres de leurs voisines. Bienvenue aux "Feminalise", un concours où les vins sont jugés uniquement par des femmes. Cet évènement était initialement prévu au parc Floral de Paris, mais le reconfinement en mars dernier de l'Ile de France a incité les organisateurs à tout mettre sur pied dans deux hôtels de la périphérie de Beaune (Côte-d'Or).

La 15° édition des Féminalise a débuté mardi 30 mars, avant que le président de la République n'annonce un nouveau confinement et des restrictions de circulation. Cette grande dégustation de vins s'achève ce jeudi 8 avril. En une semaine, il aura vu passer 720 dégustatrices venues de toute la France. Certaines sont arrivées avant l'annonce du reconfinement, d'autres ne sont venues que pour une journée.

Les dégustatrices sont réparties par petits groupes de 9 personnes dans différentes salles de l'hôtel. Chacune assise à leur table et servies par des personnes masquées et gantées. Elles doivent remettre leur masque sur le nez dès la fin de la dégustation ou pour quitter la salle. Pas de repas en commun : pour la pause de midi, elles ont droit à un plateau repas à consommer à leur table.

Avec ses tables espacées, la dégustation ressemble à une épreuve du Bac ! © Radio France - Olivier Estran

"C'est sûr, ce n'est pas une ambiance habituelle" confie Margot Ducancel, bloggeuse pour le site "Rouge aux lèvres" et "influenceuse" sur les réseaux sociaux. "Les concours de dégustation se déroulent toujours dans une ambiance recueillie, mais là il nous manque l'occasion de déjeuner entre nous, de papoter, d'échanger de manière normale."

5230 vins et champagnes testés en une semaine

"La Covid n'a fait reculer personne" se réjouit Didier Martin , organisateur des Feminalise. "L'année dernière nous avions réuni 530 dégustatrices, cette année nous en avons 720. Bien sûr, les personnes qui viennent habituellement de l'étranger ne sont pas là, mais nous avons des professionnelles de la France entière. On se devait de réussir pour tous les producteurs qui ont inscrit leurs vins à ce concours. En une semaine, on aura pu faire déguster 5230 échantillons, tous à température parfaite."

Pros et futures pros du monde du vin

Pourquoi mettre sur pied un concours où les vins ne sont dégustés que par des femmes ? "Parce qu'en grande surface, les vins sont choisis 7 fois sur 10 par des femmes. C'est donc intéressant pour un producteur d'avoir une distinction qui corresponde a sa clientèle. On ne prend pas n'importe qui pour juger et classer les vins, toutes les dégustatrices qui sont ici ont un parcours ou une profession en lien avec le monde viticole."

Toutes les dégustatrices sont des pros du monde du vin © Radio France - Olivier Estran

A 24 ans, Mathilde Messer incarne la relève. La jeune femme originaire de Marsannay-la-Côte est tout juste diplômée de la Burgundy School of Wine , basée à Dijon "C'est la première fois que je participe à un tel concours. Le fait qu'il se tienne en Côte-d'Or plutôt qu'à Paris, c'est génial pour moi. Il faut gouter 47 échantillons dans la journée. Sur 4 jours, j'aurai dégusté 240 vins. Croyez-moi c'est du sport ! Etre en femmes nous donne confiance dans nos jugements, on est pas en compétition avec des hommes qui voudraient nous faire la leçon. On se sent beaucoup plus libres."

Mathilde Messer, tout juste diplômée de l'école dijonnaise "Burgundy School of Wine" © Radio France - Olivier Estran

Chaque vin est noté via une fiche de dégustation comportant 39 points de contrôle. Les meilleurs obtiennent des médailles d'or ou d'argent. Le palmarès sera publié sur le site internet des Feminalise le 12 avril et communiqué à un listing d'acheteurs dans le monde entier.