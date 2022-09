À Beaune, une caravane s'installe pour sensibiliser la population au rôle d'aidant

Une caravane pour soutenir ceux qui aident. Elle a été installée par la "Compagnie des Aidants" à Beaune ces jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022. Elle va continuer sa route dans tout le pays jusqu'à la fin du mois d'octobre. Son but est d'informer et de conseiller ceux qui sont aidants, qui prennent en charge un proche dépendant. Un rôle souvent compliqué à assumer.

Savoir que l'on est aidant

Il y a un chiffre qui est très parlant, selon la "Compagnie des Aidants", 60 % des proches-aidants ne s'identifient pas en tant que tel. Plus d'un sur deux. "Nous serons tous aidants un jour ou l'autre et aidés à la suite, explique Claudie Kulak, la fondatrice de la Compagnie des aidants. Nous sommes des humains fragiles par essence, nous pouvons tomber malades, avoir un accident. Nous sommes tous concernés par ce sujet." Et il est très important que l'aidant soit aidé. Un aidant sur trois meurent avant son aidé. "À partir du moment où l'aidant s'occupe de son proche fragilisé, il se concentre à 100 % sur cet accompagnement et il s'oublie lui-même", explique Claudie Kulak.

La caravane "Tous aidants" permet à tous de s'informer sur le sujet et d'être conseillé.

Un phénomène qui est sûrement plus important dans les milieux ruraux. Denise, une infirmière à la retraite, s'en est rendu compte pendant sa carrière. "C'est tout facile en ville. Il y a quand même des commerces pas trop loin, raconte-t-elle. Mais la personne qui habite, par exemple, le long du canal, après Bligny-sur-Ouche, il n'y a aucun commerce. S'il n'y a pas une voisine complaisante pour emmener faire des courses, j'ai vu des frigos vides au 25 du mois." La caravane est donc là pour éviter, par exemple, ces frigos vides. Elle repassera par la Côte-d'Or les 27 et 28 octobre prochains à Châtillon sur Seine.

Consacrer sa vie à un proche

Être aidant demande un investissement personnel conséquent. À l'image de Pénélope, une Beaunoise de 78 ans. Sa sœur de 85 ans est de moins en moins capable d'assumer seule les tâches du quotidien. Pénélope a donc pris la décision au printemps dernier d'habiter directement au plus près d'elle. "Nous avions deux maisons, et nous les avons vendu toutes les deux. Nous avons décidé de nous mettre ensemble dans un appartement et dans une ville où il y avait un hôpital de proximité pour nous faciliter un peu la vie, décrit Pénélope. Pour ne pas être toujours sur les routes car avant nous habitions dans un village. Le moindre point était à 30 kilomètres, 50 kilomètres et ça devenait compliqué pour moi qui aie 78 ans."

Pénélope, une Beaunoise de 78 ans, dédie sa vie à sa sœur qui peine à assumer les tâches du quotidien. Elles se sont installées ensemble.

Pénélope discute beaucoup avec sa sœur de son état de santé qui décline. "Je me rends compte au jour le jour qu'elle a besoin de plus en plus d'aide. C'est un petit détail chaque jour, une petite chose nouvelle, chaque jour, raconte-t-elle. Elle a du mal à s'habiller, elle a du mal à marcher, elle ne peut absolument plus gérer tous les dossiers, tout l'administratif. Elle est incapable de le faire et elle sait que dans quelques années, elle ira en Ehpad. Mais je serai toujours là pour aller la voir."