A Bédarieux, Mohamed et sa famille, venus de Syrie ont réussi leur intégration

On vous en parlait sur France Bleu Hérault, en août dernier. Ce maire de la commune de Bédarieux, volontaire pour accueillir une famille de réfugiés afghans, suite à la prise de Kaboul par les talibans. La municipalité est forte de son expérience. Elle a accueilli en 2017, une famille syrienne. Quatre ans après leur arrivée, France Bleu a rencontré Mohamed, le père de famille.

Une rencontre qui a lieu dans une sandwicherie de la Ville. C'est là où l'homme de 35 ans, travaille depuis de nombreuses années. "J'ai trouvé ce travail six mois après mon arrivée", explique-t-il dans un français encore très hésitant. "C'est le patron qui l'a pris sous son aile", ajoute le maire Francis Barsse.

Il nous a fait une petite fille

Le réfugié syrien a été très entouré à ses débuts à Bédarieux. Tout d'abord par la mairie qui lui a prêté pour lui et sa famille, un logement communal refait pour l'occasion. Et puis, il a reçu de l'aide de la population. "Les meubles qui ont été installés dans ce logement sont des dons", précise encore l'édile. Des associations comme l'Ami des Hauts Cantons les ont aidés pour les démarches de différentes natures ou pour prendre leurs premiers cours de français. Elle continue d'ailleurs d'être en lien avec eux.

Avec son travail, Mohamed a vite quitté ce logement de prêt pour son propre chez lui, dans un des quartiers du village. "C'est un homme discret, un homme qui s'est intégré d'abord par son travail, son fils qui est scolarisé à Bédarieux et puis ils nous a fait une petite fille", explique avec une grande émotion Francis Barsse.

Bédarieux est une grande famille

Mohamed a agrandi sa famille avec une fillette de trois ans, mais il s'est fait également une famille de cœur. "C'est une figure de la ville. Beaucoup de gens le connaissent. Il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui veut rendre service et qui veut se débrouiller tout seul, ne pas déranger", détaille Hamine, l'un de ses amis depuis son arrivée, et avec qui il a commencé à jouer au football cette année.

"Bédarieux, c'est une grande famille. Quand je vois les gens, ils me disent bonjour momo, il me demande comment je vais, c'est le bonheur ici", raconte Mohamed. Et le maire espère bien que Mohamed se sentira toujours aussi bien à Bédarieux et qu'"il restera avec nous. Il est intégré. C'est un exemple qu'on aimerait que nos jeunes qui sont des fois un peu perdu, qui sont à la rue ou qui ont un peu lâcher la rampe, ils voient qu'avec un peu de volonté, on peut arriver à quelque chose. Et quand j'entends aujourd'hui ces Afghans dans la même situation que Mohamed il y a quelques années, et ces maires qui disent surtout pas cela chez nous, ça me fait mal. On a tous été un moment accueilli dans des endroits où nous n'étions pas chez nous. Je pense que c'est quelque chose que l'on doit rendre", précise le maire de la commune, bouleversé.

Mohamed restera à Bédarieux

La France, il l"appelle sa mère", précise encore Hamine. Avec son amour de son nouveau pays, Mohamed compte bien rester à Bédarieux. Ici il assure être bien, au calme et voir sa femme et ses enfants heureux. "L'argent je m'en fiche. Ce qui est dur c'est de ne pas voir ma mère, mes frères et mes soeurs restés en Syrie". Mais l'homme assure avoir de la chance d'avoir été accueilli.

Il veut désormais davantage être autonome, ne plus demander de l'aide à son fils de 11 ans pour les démarches administratives, ni même à Hamine. Pour cela, il va quitter son travail dans quelques jours. "J'ai beaucoup travaillé pendant les trois dernières années. Je vais prendre un peu de repos et je vais reprendre mes cours de français", insiste Mohamed. Lui et sa femme comptent aussi passer le permis. Il aimerait aussi pourquoi pas ouvrir son propre commerce. Il verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera à Bédarieux.