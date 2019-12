A Bédoin des habitants d'une résidence à loyer modéré vivent au pays des infiltrations

Bédoin, France

Des infiltrations dès il pleut qui provoquent au fil du temps des moisissures sur les murs et les plafonds. Des murs fragilisés dont certains présentent des fissures d’où les meubles ou appareils suspendus parfois se décrochent. Bénédicte Requin depuis cette année, excédée, a pris les choses en main : elle a fait signer une pétition à l’ensemble des locataires. Ils ont tous signés et elle a pris des photos dans les sept logements les plus touchés. Le sien n’échappe pas à la règle. En cause les murs dont beaucoup sont creux ou bien qui abritent une gouttière. « Le bailleur Grand Delta Habitat ouvre des dossiers en dommage ouvrage, ils envoient des experts et encore des experts et puis voilà ! » explique-t'elle. Son mari Mathieu renchérit : « Ils font venir un peintre, c’est du camouflage. L’autre fois c'était un électricien pour éviter un l’électrocution mais pour arrêter les fuites rien«. Dehors un voisin tient à me montrer l’escalier métallique qui accède à un des logements en étage : « Regardez les vis se détachent et la moitié de la marche part en biais, de quoi se casser la figure » Chez lui aussi le plafond a présenté une grande tache. Un peintre est passé mais voilà, après les dernières pluies la peinture s’écaille à nouveau.

Grand Delta Habitat, premier bailleur privé du département, ne nous a pas encore donné sa position

Nous avions prévenu le bailleur Grand Delta Habitat de notre venue à la demande des locataires mais aucun représentant ne s’est déplacé et nous n'avons pas été recontacté par le siège d’Avignon. En revanche un homme qui s'est avéré être un technicien du bailleur social et présent sur les lieux accompagnés d’artisans, nous a refusé l’accès à un logement provoquant la colère du locataire occupant qui nous invitait à découvrir ses dégâts. Très curieusement ce technicien a voulu se faire passer d'abord pour le propriétaire puis ensuite pour un expert en assurance !

Ce mercredi 10 Décembre le maire de Bédoin organise une réunion en mairie avec l'ensemble des locataires, peut-être l'architecte ou le promoteur et des responsables bien sûr de Grand Delta habitat. Bien qu’il s’agisse d’une résidence privée précise Luc Reynard : « j’ai souhaité intervenir pour la santé des locataires et j’ai réclamé à plusieurs reprises que soient menés enfin des travaux conséquents pour stopper les infiltrations dans les logements ». Le maire entend cette fois se montrer plus ferme lors de cette réunion qui débutera à 18h.

Dans cette cuisine la hotte aspirante ainsi qu'un meuble sont tombés du mur complétement fragilisé © Radio France - JM Le Ray

Quand il pleut l'eau s'écoule le long des murs de certains logements © Radio France - JM Le Ray