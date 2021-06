A Bègles, les brigades du tigre font la chasse aux moustiques

Non, le maire écolo Clément Rossignol-Puech ne se prend pas pour Georges Clemenceau et non il ne s'agit pas d'une brigade de policiers, mais bien d'une campagne de lutte contre la prolifération du moustique tigre.

Samedi dernier, une quinzaine d'habitants de la commune ont reçu une formation pour apprendre comment éradiquer l'envahissant insecte. A leur tour ils iront prêcher la bonne parole auprès de leurs voisins. Ce sont des citoyens-ambassadeurs : les brigades du tigre de Bègles.

Nom latin du suspect : Aedes Albopictus, origine : Asie du sud-est, taille : cinq millimètres. Signe distinctif : porte des anneaux blancs sur les pattes et le thorax. Le moustique tigre a débarqué dans l'agglomération bordelaise en 2013. Depuis, il a fait son nid dans tous les jardins.

C'est un problème de santé publique car ces insectes sont vecteurs de maladies comme la dengue, le zika et le chikungunya - Christophe Courtin, chargé de coordination au centre de démoustication de Bordeaux Métropole

Philippe a décidé de rejoindre les brigades du tigre car "depuis l'année dernière", dit-il "on ne peut plus profiter du jardin. On se fait attaquer en pleine journée. C'est plus possible". Sa mission notamment : expliquer aux voisins qu'il faut vider régulièrement les récipients remplis d'eau pour tuer les larves. "Si tout le monde s'y met, on pourra vraiment changer les choses", explique Georges.

Si vous souhaitez vous aussi rejoindre les brigades du tigre : renseignement sur le site internet de Bordeaux Métropole.