A Bègles, musulmans et chrétiens rassemblés pour la Toussaint dans une volonté de paix

Les célébrations de la Toussaint ont lieu dans un contexte particulier cette année : la crise sanitaire d'un côté, mais aussi l'attentat de la basilique de Nice, où trois personnes ont trouvé la mort dans une attaque au couteau.

A Bègles, plusieurs membres de la communauté musulmane, dont les imams de Bègles, Cenon, et le grand imam de Bordeaux étaient présents. L'imam de Bègles, Yazid Abdelrrim, explique : "on a tenu à partager ce moment très important pour eux. Pour dire notre soutien total à leur message de paix, et pour condamner fermement tout ce qui se passe au nom des musulmans".

Lui et une demi-douzaine de personnes ont à la main des roses blanches : "on les a ramenées pour matérialiser ce message de paix. On va attendre les fidèles à la sortie de l'office et on va leur offrir comme signe de paix et d'amour entre les deux communautés".

Le grand imam de Bordeaux, Tareq Oubrou, abonde dans ce sens : "c'est un geste d'amitié, de solidarité que nous avons voulu manifester à l'égard de nos frères catholiques, après ce crime abominable qui les a frappés en plein recueillement. C'est dans ces moments là que la fraternité républicaine se manifeste"

Des fidèles touchés par ce geste

A la sortie justement, la plupart des fidèles sont touchés, ou agréablement surpris. C'est le cas de Jean-Pierre : "dans un premier temps c'était une _bonne surprise_. Mais après réflexion, ce n'est pas si étonnant : ils étaient déjà venus à Bègles après l'assassinat du père Hamel en 2016. Il y a de bonnes relations entre musulmans et chrétiens, c'est agréable".

Hélène, venue avec sa fille, salue ce geste : "on a été très touchées de voir la communauté musulmane à nos côtés. C'est très émouvant de voir qu'ils sont là pour nous et qu'il y a un vrai échange. Cette rose, c'est un joli message, pour moi on a tous le même Dieu".