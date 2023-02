À Bélâbre, l'arrivée d'un centre de demandeurs d'asile provoque des tensions

C'est le sujet dont tout le monde parle dans le village depuis plusieurs jours. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) va s'implanter à Bélâbre, commune de 980 habitants, dans le sud de l'Indre. Le projet a été validé par le conseil municipal début février (13 voix pour, 2 voix contre). C'est l'association Viltaïs qui a contacté la mairie parce qu'elle était intéressée par des locaux vacants dans le cœur du village : l'ancienne chemiserie près de l'église, rachetée par la commune dans les années 1990 et devenue une friche industrielle.

Vendus 40.000 euros à l'association, les locaux vont pouvoir accueillir 38 personnes au maximum au sein de ce CADA. Il s'agira de personnes qui ont fui leur pays et ont entamé des démarches administratives pour pouvoir rester en France. Dans l'attente d'une réponse (une régularisation ou un refus), ces hommes, femmes et enfants passeront six à huit mois dans le centre.

Le conseil municipal défend "un projet humain"

Depuis sa validation en conseil municipal le 9 février, le projet suscite de vives réactions dans la commune. Un collectif baptisé "Non au CADA à Bélâbre" s'est formé et a distribué une pétition à tous les habitants. Contacté, le comité n'a pour l'instant pas donné suite à nos sollicitations. Les opposants à ce CADA dénoncent une décision prise en catimini, et s'inquiètent des "conséquences sur le niveau de l'école", sur "la vie des commerces", sur "la valeur de l'immobilier", ou encore sur "la sécurité de la population". "Les habitants de Bélâbre vont se voir imposer l'arrivée de migrants sans la moindre concertation", peut-on lire dans la lettre qu'ils ont distribué aux habitants.

Des arguments que ne comprend pas le maire de Bélâbre. Laurent Laroche défend un projet humaniste : "C'est un projet à taille humaine, promet-il. 38 personnes au maximum, c'est humain, ça ne va pas changer les fondements de la commune. Je voudrais essayer de balayer ces idées : on ne va pas créer une boucherie halal à Bélâbre". "Ce sont des gens qui seront très encadrés par des travailleurs sociaux recrutés pour ce centre, assure-t-il. Ils feront vivre l'économie locale, ils iront dans les commerces".

Une pétition et un rassemblement contre le projet

"Ce ne sont pas des délinquants, poursuit Laurent Laroche. Ce n'est pas une prison qu'on met en place, c'est simplement un accueil". Dans les rues du village, on ne parle que de ça depuis quelques jours. À la boulangerie, chez le boucher, au bureau de tabac, chez l'épicier, le sujet revient tout le temps sur la table. Mais difficile de trouver des habitants qui acceptent de prendre la parole au micro, tant le sujet échauffe les esprits.

Le collectif d'opposants au projet, soutenu par le Rassemblement national et le parti Reconquête, réclame le retrait du projet ou l'organisation d'une consultation de la population. Ils organisent un rassemblement samedi 25 février, à 10h sur la place de l'église.

Des SMS et des messages d'injures

Ému et très affecté par la polémique, Laurent Laroche reconnait avoir "la boule au ventre" ces jours-ci. Depuis l'annonce de l'ouverture du CADA, son téléphone s'allume sans arrêt : des SMS, des mails d'injures. "C'est très dur moralement", confie-t-il. Il reçoit également de nombreux messages de soutien. "Ce sont des polémiques qui peuvent être déroutantes pour nous qui essayons d'apporter quelque chose à la commune et de tendre la main aux autres", admet Vanessa Barbonnais, conseillère municipale. Selon elle, "il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, il faut apprendre à vivre avec des personnes qui viennent d'autres horizons, d'autres religions".

"Je demande à la population de faire confiance au conseil municipal qui a pris cette décision, parce que c'est un vrai projet humain, conclut le maire Laurent Laroche, qui envisage de monter des projets culturels, éducatifs, solidaires en lien avec les demandeurs d'asile. Je porte ce projet parce que je crois que le territoire pourra vivre avec ce centre, je le fais pour le bien de mon village".