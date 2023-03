A Bélâbre, le maire veut "apaiser" le conflit autour du centre d'accueil de demandeurs d'asile

"Ce projet se fera" : c'est une certitude pour Laurent Laroche, le maire de Bélâbre dans l'Indre. Le projet de CADA, le Centre d'accueil de demandeurs d'asile, divise le village depuis plus d'un mois entre les pro et les anti-CADA . La vente de l'ancienne chemiserie désaffectée est à présent engagée, car le compromis a été signé entre la mairie et Viltaïs, l'association qui porte le projet.

Prochaine étape : le dépôt du permis de construire, Viltaïs a jusqu'au 15 mai maximum. Ensuite, trois mois de délai sont prévus "pour d'éventuels recours, des discussions, des questions", explique le maire. Lorsque le permis sera validé, la vente définitive aura lieu, donc au minimum en septembre. Et une fois la vente effectuée, Viltaïs lancera son appel d'offres pour les travaux, estimés à 1,2 million d'euros. "Nous espérons que les entreprises de Bélâbre pourront répondre à cet appel d'offres", explique Laurent Laroche, qui voit dans ce CADA un vrai bénéfice pour la commune. "Dans un premier temps, la commune va engranger le bénéfice de la vente, soit 40 000 euros, ainsi que la taxe foncière payée par l'association. J'insiste sur le fait que la totalité des travaux est prise en charge par Viltaïs, ainsi que le fonctionnement et l'entretien du bâtiment : Bélâbre n'aura rien à payer pour ce bâtiment !"

L'ouverture du CADA est donc prévue en 2024 : le centre accueillera au maximum 38 personnes, principalement des familles, avec des femmes et des enfants. En tout, 60 places ont été créées sur le département de l'Indre, réparties entre Argenton-sur-Creuse, qui prendra en charge 22 demandeurs d'asile à partir d'avril, et Bélâbre. Les personnes hébergées resteront entre 6 et 8 mois dans le CADA. "C'est un projet humanitaire, c'est un projet du coeur", affirme Laurent Laroche. "Je souhaite que ces demandeurs d'asile puissent arriver dans un lieu de paix, un lieu apaisé, donc c'est notre mission d'apaiser la situation avec les Bélabrais."

Accusations, menaces et insultes envers le maire

Laurent Laroche est surtout très marqué par le déferlement de haine auquel il fait face depuis l'annonce du projet : "On a fait face à des réactions très violentes, il y a eu des sentiments haineux, de la peur de l'autre et surtout du rejet de l'autre", raconte l'élu. "Lors de la première manifestation du 25 février , une partie de la population mais aussi beaucoup de manifestants extérieurs à la commune sont allés jusque devant chez moi pour invectiver mon épouse : elle n'y est pour rien, ça m'a profondément choqué ! C'est une blessure importante, qui n'est pas encore fermée aujourd'hui, j'en parle encore aujourd'hui avec de l'émotion dans la voix." Néanmoins, Laurent Laroche n'a pas porté plainte car il cherche à tout prix l'apaisement.

Mais il reste très marqué par cette campagne, guidée en partie par une volonté politique. Il cite pour preuve le "contre-projet" proposé par des opposants, un pôle numérique qui aurait créé une vingtaine d'emplois. Mais l'investisseur a finalement renoncé au rachat du bâtiment et surtout imposait comme condition l'abandon du projet de CADA : Laurent Laroche soutient que ces deux projets peuvent coexister en parfaite harmonie.

De leur côté, les opposants au projet du CADA prévoient de lancer une campagne de signature auprès des habitants pour réclamer une consultation locale populaire sur le projet. Mais la mairie rappelle qu'une telle demande a déjà été rejetée par la préfecture, car ne pouvant pas être soumise au référendum.