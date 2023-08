A Bénesville, en Seine-Maritime, les chats passent leurs vacances au camping

Eux aussi prennent des vacances ! Camping'cat est une pension pour chats un peu particulière, à Bénesville (Seine-Maritime).

Les chats peuvent être jusqu'à quatre par chalet de 10 mètres carrés, s'ils viennent du même foyer. © Radio France - Juliette Bourgault

Dans cet établissement "Cat'étoiles" comme c'est inscrit sur la porte, les félins dorment dans des chalets de 10 mètres carrés, colorés et aménagés. Ils peuvent être quatre chats au maximum, mais seulement s'ils appartiennent au même foyer. "C'est pour ça qu'on accepte les chats qui ne sont pas vacciner", précise Dylan Monfray, co-gérant du camping.

"Comme un mini bungalow de vacances"

Dans la maisonnette bleue, décorée selon le thème de la mer, Simba fait la grasse matinée, perché dans un hamac rayé. "C'est comme un petit hamac de plage, En dessous il y a le coin dodo. C'est comme une mini bungalow de vacances."

"Jungle", "montagne", ou "mer" : chaque chalet a son propre thème. © Radio France - Juliette Bourgault

70% de leurs clients sont devenus des habitués avec leurs préférences : "Il y en a qui me demande directement si ils peuvent avoir le bungalow 'Pistache', le 'Obela'. Ils ont leurs habitudes."

Seize euros la nuit

Depuis sa création en 2019, Camping'cat a de plus en plus de succès chaque année. "L'année dernière on a refusé 72 chats. Cet été, on a du en refuser 98." Les clients viennent parfois de très loin : certains font jusqu'à quatre heures de route pour venir déposer leur chat.

Le camping peut accueillir jusqu'à 36 chats en même temps. © Radio France - Juliette Bourgault

Comme dans n'importe quel camping, les prix varient selon la période. En saison pleine : la nuit dans un chalet coûte seize euros, et quatorze en basse saison. Les propriétaires doivent amener la nourriture de leur animal.