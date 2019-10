A Bénifontaine "La Cervoise tiède" n'a pas eu le temps de refroidir, l'estaminet rouvre ses portes grâce à la mairie

Bénifontaine, France

"Une mairie n'a pas vocation à tenir un estaminet, mais un maire doit tout faire pour sauver le commerce de proximité". C'est le constat de Jacques Jackuboszczak le premier édile de Bénifontaine. 359 habitants, à quelques kilomètres de Lens, il s'agit d'un village rural, aux portes de l'ancien bassin minier. Un charmant village d'ailleurs, d'irréductibles buveurs de cervoise, réputé pour sa Brasserie Castelain qui brasse la célèbre Bière du Ch'ti mais qui héberge également le Studio 56 à qui les éditions Albert René confient la colorisation des albums d'Astérix depuis une éternité.

Alors comment dans ces conditions accepter la fermeture de "La Cervoise Tiède"? Quand le patron a décidé de prendre sa retraite le maire a aussitôt réagi. "Je ne voulais pas qu'un particulier rachète les murs pour en faire des logements". Le chef du village a donc convaincu son conseil de prendre le taureau par les cornes. "On a racheté les murs et la licence 4 qui permet à l'établissement de vendre de l'alcool". Il ne restait plus qu'à trouver un repreneur.

Le maire de Bénifontaine, Jacques Jakuboszczak, a voulu sauver son commerce de proximité Copier

La valeur n'attend pas le nombre des années

Et le repreneur, ils l'ont trouvé en la personne de Jules Kedzierski. Tout juste 24 ans mais plein d'idées et d'entrain. Avec l'aide de ses parents il a décidé de remettre l'estaminet à neuf. Il faut dire que papa et maman sont déjà dans la restauration "j'ai toujours baigné là-dedans" confie le jeune homme. "Moi, je serai plutôt en salle, mais j'ai trouvé quelqu'un pour la cuisine. Une cuisine traditionnelle, faite de welsh, de carbonade ou d'os à moelle". Bref, un estaminet, et jusque dans la décoration refaite avec goût.

Mais faire vivre un estaminet dans un village de 400 habitants, il fallait oser. "Il y a une zone industrielle pas très loin, et puis le centre commercial, je pense que l'ambiance fera le reste", affirme Jules Kedzierski. Dans un premier temps "La Cervoise Tiède" proposera de déjeuner tous les jours de la semaine et n'ouvrira le soir que le vendredi et le samedi. "Avec un plat du jour à 10€, ça peut attirer la clientèle".