À Bénodet, les résidences secondaires se vident de leurs occupants

"Il ne faut rien oublier... Aucune denrée périssable dans le frigo ou dans le garage... Faire attentions aux clés, aux chargeurs de portable, d'ordinateur...". Pour Michel, la mécanique est bien rodée. Son épouse et lui sont habitués à ces allers-retours entre leur résidence principale à Angers, et leur maison de vacances de Bénodet. Originaires de la région, ils viennent ici très souvent et savent que leur résidence secondaire ne sera pas vide très longtemps. Tout de même, il ne faut rien laisser au hasard, "couper tout ce qui est concessionnaire - l'eau, le gaz, l'électricité - pour éviter un sinistre", nous détaille Michel, avant de monter dans son véhicule.

Des quartiers entiers vidés de leurs occupants

Christelle est parisienne. Comme chaque matin, elle promène son bouledogue dans le lotissement où elle possède une maison de vacances. Elle raconte : "on aime bien venir ici, même quand le temps n'est pas là. On y retrouve nos amis, tout ça". Dans sa rue, quasiment tout le monde vit ici à l'année. "À part la maison en face", nous montre-t-elle, "ça, c'est une location saisonnière. Les gens sont partis hier".

Quand on lui explique qu'on réalise un reportage sur les vacanciers qui quittent leurs résidences secondaires, elle sourit : "bon courage ! Les gens partent souvent le samedi… Histoire de se poser un peu s'ils reprennent lundi".

Si certains quartiers résidentiels restent habités pendant l'arrière-saison, d'autres se vident à l'approche de la rentrée. Dans certaines rues, on peut apercevoir plusieurs maisons aux volets clos, les unes derrière les autres.

Une maison sur deux est une maison de vacances

D'après l'INSEE, en 2018, 54,6 % des habitations de Bénodet étaient des résidences secondaires, soit plus d'un logement sur deux. Une grande partie de ces maisons restent inhabitées en-dehors de la saison estivale.

C'est le cas de la maison de vacances de Jean-Pierre. Il était venu trois semaines en vacances avec sa famille et celle de sa belle-sœur. Le coffre chargé, il s'apprête à repartir vers le nord de la Bretagne. "Toute la famille est partie, c'est moi qui ferme la maison", explique-t-il. Il verrouille la maison sans se retourner. Rendez-vous à Bénodet, dès ses prochains jours de congés.