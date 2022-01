A Bergerac, la police municipale équipée de vélos électriques

Un cadeau de Noël un peu en avance pour les policiers municipaux de Bergerac. A la mi-décembre, ils ont été équipés de deux vélos électriques, qui doivent leur permettre d'intervenir plus rapidement et de couvrir davantage de territoire.

Ils ont été sortis du chalet du marché de Noël, près des Halles de Bergerac. En ville, les policiers municipaux ont un nouveau moyen de transport : deux vélos électriques ont été livrés, ce vendredi 17 décembre, aux 18 agents de la police municipale. Ils viennent en complément des "quatre VTT très lourds" qui étaient à disposition de la police municipale jusque là, se réjouit sa nouvelle cheffe, Delphine Butel-Guigon. "On l'a essayé dans une montée du centre-ville, c'est rapide et très efficace" dit, même pas essoufflé, le chef de brigade Nicolas Lacoste.

Que la police de proximité puisse prendre plus de contact

Utiliser ces vélos dans le centre-ville devrait permettre de raccourcir les délais d'intervention, mais c'est surtout sur le site de Pombonne, que ces nouveaux moyens de transports devraient être efficaces. "Ce sont 50 hectares avec un lac, des chemins de randonnée...", rappelle le maire (divers droite) Jonathan Prioleaud. S'il estime que sa ville est "plutôt calme et apaisée", il pointe, à Pombonne, des faits de trafic de stupéfiants, de barbecues sauvages, et veut faire "de la prévention sur la propreté du site". "L'idée c'est aussi que la police de proximité puisse prendre plus de contact avec la population", reprend Nicolas Lacoste, même si, pour les appels très urgents, la voiture sera toujours privilégiée.

Une police déjà armée et avec deux chiens de la brigade cynophile

Et cela va soulager aussi les policiers, avec la "dizaine de kilos" que les agents de la police municipale de Bergerac doivent transporter, avec leur gilet pare-balle et leur revolver au ceinturon. "Ils portent cela sur l'ensemble d'une vacation, pendant presque huit heures, quel que soit le temps, même en été où il fait très chaud", explique Delphine Butel-Guigon.

Un équipement de plus pour la police municipale bergeracoise, déjà armée avec des armes à feu, qui a bénéficié début 2021 de l'installation de caméras-piétons et qui travaille avec deux chiens de la brigade cynophile. Le maire vante aussi une réorganisation de la police, censé "améliorer le bien-être au travail".