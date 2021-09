Séniors et jeunes locataires partagent une nouvelle résidence à Bergerac

C'est l'agence d'architecture SCAPA qui a conçu ce projet novateur avec l'idée de faire de cette résidence senior un village. Au 4 de la rue Apollinaire, il n'y a pas d'ascenseur, pas de voitures mais des lieux de rencontres entre chaque maison individuelle, comme la boite aux lettres, la place, le boulodrome bientôt et les jardins potagers partagés. L'autre particularité de cette résidence qui accueille des seniors, c'est qu'elle est aussi ouverte aux jeunes. Ils disposeront de 6 logements contre 20 pour les plus âgés. Guy et Ginette vont s'installer au village. Ils ont quitté leur maison de Mouleydier à étage pour pouvoir vivre tranquillement de plain-pied et accueillir leurs petits enfants. Ils n'ont rien contre la jeunesse au contraire pour Ginette La jeunesse, c'est la vie !

Ginette et Guy dormiront dès ce mardi soir dans leur nouvelle maison © Radio France - Valérie Déjean

Les jeunes locataires du village de Naillac ont d'ailleurs signé une charte les engageant (sans obligations) à participer à la vie du "Vill@ge" à travers des ateliers ou des animations. Grace à un partenariat avec l'association des Papillons Blancs, six locataires accompagnés auront aussi accès à un logement autonome.

Les logements du Vill@age attendent leurs locataires © Radio France - Valérie Déjean

La résidence propose différents appartements, tous avec un petit jardin, du T3 au T1, tous aménageables pour les personnes à mobilité réduite pour des loyers allant de 188 euros à 363 euros. Fatna a récupéré les clefs de son appartement de plain-pied. C'est un soulagement pour cette mère de famille de 78 ans, locataire de Périgord Habitat depuis 1979. Elle est passée par les tours de Naillac, mais un handicap l'empêchait désormais de rester dans son appartement au deuxième étage.

Fatna pourra désormais vivre dans une petite maison de plain pied © Radio France - Valérie Déjean

Le coût total du projet est de 3 millions 162 mille 43 euros financés entre autres par un emprunt à la banque des territoires, le conseil départemental de la Dordogne, la communauté d'agglomération bergeracoise, la ville de Bergerac, l'état. Un retour sur cette expérience novatrice sera fait dans les mois qui viennent. D'autres projets similaires devraient sortir de terre dans les années à venir.