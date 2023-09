A Besançon, 50 jeunes migrants dorment dehors depuis le mois d'avril selon Françoise Leroy, de la CIMADE

"On constate depuis cet été un afflux de jeunes migrants mineurs non accompagnés, c'est certain" déplore Françoise Leroy, responsable des bénévoles de la CIMADE à Besançon. "Ces jeunes arrivent principalement de Côte d'Ivoire et de Guinée, surtout pour des raisons économiques car ils n'ont aucun avenir dans leur pays."

Des jeunes mis à la rue

"Ils arrivent chez nous car il y a une réorientation de l'Ile-de-France vers la province, pour faire place nette avant les évènements à venir, Coupe du monde de rugby et Jeux Olympiques," explique François Leroy. "Ceux que nous rencontrons sont ceux qui ne sont pas reconnus mineurs par le Conseil départemental, ils sont mis à la rue, tout simplement."

Ces jeunes migrants africains sont pris en charge par la CIMADE à Besançon car non reconnus comme mineurs par le Conseil départemental du Doubs. - CIMADE

74 jeunes migrants accompagnés depuis le début de l'été

"Notre association accompagne 74 de ces jeunes depuis le début de l'été", détaille encore la responsable de la CIMADE à Besançon. "Les réseaux solidaires sont déjà plein, une grande majorité d'entre eux, 50 au moins, dorment dehors tous les jours depuis le mois d'avril."

Une meilleure prise en charge par l'Etat et le département

Pourquoi ? "Parce qu'ils n'ont pas fait la preuve, via des papiers originaux, de leur minorité", rappelle encore Françoise Leroy. "Sauf que dans la traversée qui est la leur, ils ne se baladent pas avec un passeport ou un extrait originale d'acte de naissance."

La CIMADE réclame simplement aujourd'hui "une meilleure prise en charge de ces jeunes par l'Etat ou les services du département." L'interview de Françoise Leroy est à retrouver ici en intégralité.