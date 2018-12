A Besançon, Charles Piaget soutient les gilets jaunes

Par Dimitri Imbert, France Bleu Besançon

Figure tutélaire du mouvement des Lip en 1973, Charles Piaget, se dit "admiratif" devant le mouvement des gilets jaunes. Il les trouve "innovants, accrocheurs et courageux" et vante leur souci de "ne pas être récupérés et de rester égalitaires".