A Besançon, environ 400 manifestants protestent contre la gestion gouvernementale de la crise sanitaire

Syndicalistes, gilets jaunes ou encore médecins, environ 400 manifestants se sont réunis dans les rues de Besançon à l'appel du syndicat Solidaires 25. Ils se mobilisent contre la gestion gouvernementale de la crise sanitaire et dénoncent une "casse" de l'hôpital public. Après s'être retrouvés à 14 heures place de la Révolution, le cortège a rejoint la préfecture en passant par la Grande rue.

"Plutôt que d'applaudir tous les soirs à leurs balcons, on invite les gens à venir à cette manifestation et à toutes les autres, tous les samedis à 14 heures en soutien à l'hôpital public", réclame le professeur Laurent Thines, chef du service de neurochirurgie au CHU de Besançon. Membre du Collectif inter-hôpitaux et du Comité de défense de la santé publique du Doubs, il dénonce une "casse" de l'hôpital public opérée, selon lui, par le gouvernement : "il y a encore plus de 2 000 lits qui ont été supprimés cette année dans les hôpitaux partout en France. Le gouvernement n'a pas résolu les problèmes d'effectifs, de lits, les conditions de travail...de plus en plus de personnels médicaux quittent la fonction."

Plutôt que d'applaudir à 20 heures, on invite les gens à venir manifester tous les samedis

Il est venu avec quelques collègues médecins et infirmiers, tous confirment leur "lassitude" et leur "déprime" face à la seconde vague de coronavirus qui, selon eux, va toucher l'hôpital de plein fouet et encore plus durement que la première vague. Alors, malgré le confinement, ils ont tenu à manifester et selon eux, ce rassemblement ne représente pas de danger supplémentaire. "Cette manifestation est déclarée, elle a été autorisée, ici tout le monde est masqué, les gens respectent les distances, ce n'est pas parce qu'il y a la crise sanitaire qu'on doit se taire", tonne le professeur Thines.

Une manifestation contre un confinement jugé "liberticide"

L'organisateur de la manifestation, Julien Juif, le secrétaire du syndicat Solidaires 25, évoque un rassemblement en écho à "l'appel de Toulouse", hier un millier de manifestants se sont réunis dans la ville rose. "On dénonce toutes ces lois liberticides qui nous font culpabiliser en permanence. On a le droit d'aller travailler et de prendre les transports en communs dans des conditions lamentables mais par contre il ne faut rien faire à part travailler et dormir.", explique Julien Juif.