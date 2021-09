A Besançon l'Intermarché de Planoise rouvrira ce 3 novembre

Après un an et demi de travaux, l'Intermarché de Planoise, sérieusement endommagé par l'incendie criminel de la fourrière le 31 décembre 2019, rouvrira ses portes le 3 novembre. Avec comme avant 2000 m2 de surface de ventes, mais aussi de nouveaux services pour les clients.

31 décembre 2019, l'incendie criminel de la fourrière dans le quartier Planoise de Besançon privait brutalement les habitants du quartier de leur Intermarché. Un an et demi après, l'enquête est enfin bouclée et le supermarché va bientôt rouvrir ses portes dans des locaux entièrement rénovés. Ce sera le 3 novembre confirmait ce matin dans la Nouvelle Eco Adrien Vitte, le directeur de l'Intermarché.

Un point chaud pour pouvoir se retrouver le matin

"Quasiment deux ans après, on va pouvoir rouvrir notre Intermarché complètement restructuré, mais aussi le parking souterrain, se réjouit Adrien Vitte. _La surface de vente de 2000 mètres carrés restera la même_, mais on proposera de nouveaux services comme un point chaud. C'était une vraie demande des habitants du quartier d'avoir un endroit où se retrouver le matin, un endroit de convivialité."

L'Intermarché va rouvrir sur 2000 mètres carrés, tout comme le parking souterrain. Ici le patron de l''Intermarché Adrien Vitte, le jour de l'incendie, le 31 décembre 2019. © Radio France - Dimitri Imbert

De nouveaux salariés recrutés dans le quartier de Planoise

"Le recrutement a démarré avec Pôle emploi et les associations du quartier pour essayer de recruter en priorité sur le quartier de Planoise, pour pouvoir faire travailler nos jeunes. Si on peut avoir des jeunes du quartier, c'est encore mieux", conclut le directeur de l'Intermarché de Planoise qui employait 48 salariés avant l'incendie et qui n'en compte plus que 34 aujourd'hui. L'objectif est de remonter à 42 pour l'ouverture en espérant embaucher à nouveau ensuite pour répondre à l'activité. Car l'Intermarché a perdu 30% de ses clients et de son activité suite à sa réouverture dans des locaux provisoires.