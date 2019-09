A Besançon, le cimetière de Saint-Claude va s'agrandir

D'ici trente ans, il y aura en France trois fois plus de personnes de plus de 85 ans et mathématiquement trois fois plus de morts quelques années après. Pour palier un manque de places dans les cimetières, la Ville de Besançon agrandit le cimetière de Saint-Claude.

Besançon, France

La pyramide des âges en France ne laisse pas d’alternative. D'ici 20 ans, il y aura plus de morts à inhumer. 827 inhumations ont eu lieu à Besançon en 2018 et 736 en 2017. Et les exhumations ne suffisent pas pour créer des places : 94 seulement l'an dernier.

Aujourd'hui les cimetières de Velotte ou Saint-Ferjeux par exemple sont à saturation, mais la Ville de Besançon agrandit celui de Saint-Claude. Les travaux ont débuté cette semaine, à l'intérieur du cimetière, avec une première tranche jusqu'en janvier, et une seconde d'avril à décembre 2020.

Plus de 400 cavurnes créées pour répondre à une demande de crémation croissante

Saint-Claude, où un aménagement était encore possible explique Carine Michel, adjointe au maire, déléguée aux relations avec les usagers et avec les cultes. "On va créer 43 emplacements en pleine terre, détaille l'élue. 442 cavurnes pour répondre aux demandes crémations de plus en plus nombreuses, et 295 caveaux 4 et 6 places".

L'extension au cimetière de Saint-Claude se fait le long de la route, à proximité du carré musulman. © Radio France - Anne Fauvarque

L'extension du cimetière de Saint-Claude est possible car l'agrandissement se fait dans l'enceinte du cimetière. Elle est donc de la compétence de la Ville. Impossible en revanche pour la municipalité de créer un nouveau cimetière assure Hervé Groult, le chef du service de l'état civil à Besançon.

Un cimetière pour la communauté urbaine dans le Grand Besançon ?

"Depuis le 1er juillet, précise Hervé Groult, avec la création de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, les créations et les extensions de cimetière sont de la compétence intercommunale." A terme, c'est donc peut-être un cimetière dans une autre commune que Besançon qui sera créé et qui deviendra la dernière de Bisontins ou habitants du Grand Besançon.

Coût des travaux : 1 million et demi d'euros.