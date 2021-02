A Besançon, le FRAC fait retentir la corne de brume pour faire entendre le désarroi du monde culturel

Depuis début janvier, une puissante corne de brume résonne tous les mercredi à 14h dans le quartier Rivotte à Besançon. C’est celle du FRAC, le Fond Régional d’Art Contemporain, une manière d'alerter sur la situation des musées et centres d'art, toujours fermés pour cause de coronavirus.

On l’entend de loin tous les mercredi dans le quartier Rivotte à Besançon: une puissante corne de brume comme celle des bateaux résonne sur une bonne partie du centre-ville. En fait, il s’agit d’une installation sonore qui fait partie de la collection du FRAC de Franche-Comté, le Fond Régional d’Art Contemporain, "La Sirène" oeuvre de l’artiste Marylène Negro, est installée sur le toit de la cité des Arts.

120 décibels tous les mercredi à 14h

C’est une vraie corne de brume d’une puissance de 120 décibels, en temps normal, elle n’est actionnée que pour des occasions particulières comme l’ouverture d’une nouvelle exposition. Mais depuis début janvier 2021, elle retentit tous les mercredi à 14h, au moment où le FRAC ouvre en temps normal ses portes au public. Le FRAC est fermé en raison de l'épidémie de covid-19, la réouverture n'est toujours pas d'actualité, et la corne de brume retentit pour marquer le désarroi du monde culturel, mais aussi l'espoir d'un après. " On veut dire au public: souvenez-vous, d'habitude on est là pour vous", explique la directrice du FRAC, Sylvie Zavatta, "on espère que bientôt on va réouvrir et que vous allez pouvoir revenir".

Les vitrines du FRAC, 2021 - Nicolas Waltefaugle

Comme pour un navire dans le brouillard, c'est aussi un signal d'alarme à destination des décideurs politiques, Sylvie Zavatta espère que la corne de brume sera entendue à la préfecture, voire même à l'Elysée. "Les pouvoirs publics ferment les FRAC, les musées, les petits centres d'art, d'une manière qui est parfois difficile à comprendre quand on voit ce qui est ouvert par ailleurs" déplore la directrice du FRAC, "c'est une façon de leur dire: faites attention à nous, faites attention aux artistes, faites attention au public".

Une exposition visible de l'extérieur

Le FRAC, qui dispose de grands espaces intérieurs, aimerait au moins pouvoir accueillir de petits groupes de visiteurs sur rendez-vous et dans le respect d'un strict protocole sanitaire. En attendant, le Fond Régional d’Art Contemporain propose une exposition d’une quinzaine d’œuvres, "Les Vitrines du FRAC", visible depuis l'extérieur, à travers les vitres du hall de la Cité des Arts. "Ce ne sont pas des conditions d'exposition optimales" reconnaît Sylvie Zavatta, "mais c'est mieux que rien, c'est pour donner envie aux gens de revenir, un petit plus dans un contexte un peu morose".

Les Vitrines du FRAC, 2021 - Nicolas Waltefaugle

