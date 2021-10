À Besançon, les délais explosent pour renouveler sa carte d'identité et son passeport

Deux mois d'attente pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport. Avec la sortie de crise sanitaire, les délais d'attente explosent en France. La ville de Besançon dans le Doubs n'échappe pas à la règle, la mairie fait face à un afflux de demandes. Rien que pour obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier, il faut compter au moins cinq semaines. Ensuite, il faut encore attendre deux mois supplémentaire pour la fabrication du titre d'identité. Une situation inédite et compliquée pour les voyageurs.

Des délais trop longs pour les vacanciers

Ça fait déjà plus d'un mois que Karim a pris rendez-vous. Il a perdu sa carte d'identité et doit la refaire rapidement pour voyager. "J'ai été prévoyant parce que je pars en vacances en Suisse au mois de janvier, il me faut des papiers pour passer la frontière", raconte-t-il.

En effet, les délais posent surtout problèmes aux vacanciers. "La difficulté principale, c'est pour les personnes qui envisageaient de partir en voyage mais qui s'aperçoivent souvent au dernier moment que leur pièce d'identité n'est plus valide, explique Franck Desgeorges, directeur de la relation avec les usagers à la mairie de Besançon. Pour ceux qui veulent prendre l'avion par exemple, elle leur est demandée pour réserver leur billet".

Dans ces cas là, les délais pour obtenir un rendez-vous en mairie et récupérer sa pièce d'identité sont trop longs pour valider sa réservation de vacances dans les temps.

"Une situation inédite"

Avec la sortie de crise sanitaire, les délais s'allongent. Depuis le début de l'été, la mairie de Besançon croule sous les demandes de rendez-vous. "Comme les gens ne pouvaient pas bouger l'année dernière, ils ne se sont pas préoccupés de leur passeport, poursuit Franck Desgeorges. Maintenant qu'il y a moins de restrictions et que tout rouvre, les gens prennent à nouveau l'avion, ils peuvent voyager à l'étranger. Donc on a une demande plus forte, qui ne désemplit pas depuis juin".

Pour se faire une idée, ceux qui ont entamé les démarches en août ne récupèrent leur carte d'identité que maintenant. "Une situation inédite", d'après la mairie qui renforce ses effectifs pour raccourcir les délais. Pour le moment, aucun rendez-vous n'est disponible avant le 20 novembre.

Des conseils pour renouveler ses titres

Plusieurs conseils pour faciliter la démarche de renouvèlement de ses titres d'identité :