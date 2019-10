A Besançon, les deux fours pour incinérer les déchets sont à l'arrêt

Le four de 1976 et le four de 2002 sont actuellement à l'arrêt à l'usine d'incinération des déchets du Sybert à Besançon. Le premier pour défaut technique, le second pour rénovation. En attendant, les déchets sont envoyés dans des usines d'incinération voisines ou enfouis en Côte d'Or à Drambon.

Besançon, France

Les deux fours de l'usine d'incinération du Sybert à Besançon sont à l'arrêt. Pour le four de 2002, il s'agit d'un arrêt programmé de longue date. Il subit de gros travaux de rénovation, votés par le Conseil d'agglomération. A terme, il doit remplacer le four de 1976. Le four doit redémarrer au mois de novembre.

Le four de 1976 complètement à l'arrêt

Le four de 1976 a lui été arrêté le 10 octobre suite à de gros défauts techniques, des défauts informatiques précise le Sybert. "Ce genre de pannes est assez courant", explique Catherine Thiébaut. La présidente du Sybert explique qu'il n'y a aucune crainte à avoir et que le four est en cours de réparation.

En attendant, les déchets sont envoyés à d'autres usines d'incinération de la région avec qui le Sybert de Besançon a des conventions. Le reste des déchets est enfoui, sous contrôle de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) en Côte d'Or à Drambon.