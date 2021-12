A Besançon, une centaine de magistrats, greffiers et avocats dénoncent le manque de moyen de la Justice

Des robes noires et rouges en nombre sur les marches du palais de justice de Besançon: près d'une centaine de magistrats, greffiers, fonctionnaires et avocats ce sont rassemblés ce mercredi 15 décembre 2021 à 12h15 pour dénoncer le manque de moyens de la Justice en France. Un rassemblement dans le cadre d'un appel national de 17 organisations, parmi lesquelles les deux principaux syndicats de magistrats, l'Union Syndicale de la Magistrature et le Syndicat des Magistrats.

Les manifestants disent ne plus avoir les moyens de travailler, ne pouvoir exercer leurs fonctions tant des conditions dignes, tant pour les professionnels de la Justice que pour les justiciables. Ils dénoncent la qualité dégradée du service rendu au public et le sous-dimensionnement chronique du budget du ministère de la Justice.

Un manque criant de moyens matériels et humains

Ils demandent une augmentation substantielle et rapide des moyens matériels, du nombre de fonctionnaires et de magistrats. "Selon les chiffres de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, le tribunal judiciaire de Besançon devrait disposer a minima de 57 magistrats et 125 fonctionnaires pour pouvoir travailler correctement, alors que les effectifs actuels sont de 30 magistrats et 74 fonctionnaires", explique Julie Fergane, vice-procureure de la République et délégué régionale adjointe du Syndicat de la Magistrature.

Une motion reprenant les principaux points développés lors de ce rassemblement a été adoptée à l'unanimité par une assemblée générale des personnels de justice et magistrats de Besançon.