"on a besoin de montrer notre travail" : Pascal Bernard, photographe expose dans la rue à La Rochelle

Rue Emile Normandin, il se peut qu'en faisant votre créneau pour vous garer, vous aperceviez des photos accrochées au mur de la villa comète. Ce sont les propriétaires de la villa qui ont permis à Pascal Bernard d'exposer ses photos. La rue est devenue l'un des rares endroits où les artistes peuvent exposer leur travail. "J'appelle toutes les personnes qui ont des murs, des fenêtres à permettre aux artistes d'y exposer leur travail" demande le photographe "nous avons besoin de montrer notre travail et les gens ont besoin de le voir. La culture c'est tellement important pour le moral de tous, on va devenir fous à force".

un travail sur La Rochelle et la nature qui l'entoure

Les treize photos montrent la ville de la Rochelle et sa nature entremêlées. David est sorti promener son chien avec ses deux enfants, il découvre l'exposition par hasard "Regarde, c'est le champ de coquelicots où on est allé se promener la dernière fois" montre-t-il à sa fille "et derrière, on voit la grande roue qui est dans le centre-ville". Surprendre les passants, "C'est aussi le but" explique Pascal Bernard "on ne s'attend à voir une exposition, on n'est pas venu pour ça et c'est ça qui doit rester après la crise".

la culture dans la rue est accessible à tous

L'artiste souhaite que la culture, qu'elle soit en photo ou sous toute autre forme, puisse s'exprimer ailleurs que dans les lieux qui lui sont dédiés : "On a tendance à mettre la culture dans des cases, alors qu'elle doit s'exprimer partout. Les musées sont des lieux fermés, il faut pousser les portes et tout le monde ne peut pas le faire".