Alpes-Maritimes, France

"Tous les quartiers autour de la caserne de Bon Voyage deviennent compliqués pour intervenir." Le contrôleur général René Diez, patron des sapeurs-pompiers dans les Alpes-Maritimes, revient ce mercredi matin sur le caillassage lundi soir d'un fourgon dans le quartier de l'Ariane, rue des Coteaux. "Ces agressions, c'est par épisode, on a eu un épisode de violence au mois de décembre, là ça revient depuis quelques jours. On a l'impression que ça s'accélère."

Le temps que les forces de l'ordre arrivent, on perd du temps pour intervenir

Lundi soir, il n'y a pas eu de blessé. Mais ces agressions peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les secours. "Il est inenvisageable de ne plus intervenir dans ces quartiers, c'est notre métier, mais nous avons maintenant des procédures pour assurer notre sécurité. C'est ce qu'on appelle le "rendez-vous". _On appelle la police ou les gendarmes quand on sait qu'on va intervenir dans une zone difficile_. Mais forcément, le temps que les forces de l'ordre arrivent, on perd du temps pour intervenir".

Début janvier, une campagne de communication "Touche pas à mon pompier" a été lancée pour sensibiliser la population. "On sait qu'on ne va pas changer la société, mais on veut au moins se sentir protégé."