Beynac-et-Cazenac, France

Les habitants de Beynac-et-Cazenac ont appris la décision lundi en fin d'après-midi : le contournement de leur commune dans la vallée de la Dordogne verra bien le jour. L'annonce de cette nouvelle n'a pas apaisé les tensions vives entre les pro et les antis contournement.

"Les gens ne s'arrêteront plus à Beynac"

D'un côté, certains Beynacois-et-Cazenacois s'inquiètent des impacts de ce contournement. "Les gens ne s'arrêteront plus à Beynac, ils ne viendront plus visiter le château, ils ne feront que passer. Au final ce sont les commerces qui vont en souffrir" explique Adeline.

Un avis partagé par certains commerçants qui craignent aussi une future désertification du village, l'hiver notamment. "L'été il y aura toujours du monde mais l'hiver plus personne ne passera ici et les commerces de Beynac seront déserts, ça va être difficile" prévoit déjà cette commerçante du centre de la commune.

Il n'y aura plus ces dizaines de camions passent tous les jours sur la grande route. Ce sera beaucoup plus calme et moins bruyant."

Mais cet avis n'est pas partagé par tout le monde. D'autres habitants pensent au contraire que le contournement va permettre de valoriser le village et apaiser la vie de ses 550 habitants. Pour les partisans de ce projet, les touristes continueront de venir voir le célèbre château de Beynac classé aux monuments historiques même avec la déviation.

"Il n'y aura plus ces dizaines de camions passent tous les jours sur la grande route. Ce sera beaucoup plus calme et moins bruyant pour les touristes et du coup ils auront plus envie de venir se balader. Pour les commerces ce sera bénéfique", explique cette commerçante.

Une chose est sûre, le contournement reste toujours un sujet de discorde à Beynac.