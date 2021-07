À Biarritz l'accès à la Grande Plage interdit de nuit à partir du 15 juillet

La mairie de Biarritz annonce ce lundi matin, que l'accès à la Grande Plage sera interdit de nuit. La mesure sera mise en place à partir du 15 juillet, pour tout l'été, de 23h jusqu'à 6h du matin. La maire, Maider Arosteguy a en effet pris un arrêté en ce sens suite aux dernières agressions, et notamment celle concernant l'agent municipal roué de coups le 25 juin dernier.

La maire de Biarritz Maider Arosteguy (au centre) annonce que cet été encore l'accès à la grande plage sera interdit de nuit © Radio France - Muriel Vitel

Lettre au ministre de l'intérieur

Par ailleurs la maire de Biarritz a écrit un courrier au ministre de l'intérieur pour l'alerter sur la situation sécuritaire dans sa commune. Dans cette lettre, elle lui indique que "depuis dix jours, de nombreux faits de délinquance, que la ville n'a jamais connus, augmentent". Rappelant les derniers faits de violences notamment sur les agents de police municipale et nationales, elle demande à Gérald Darmanin de doter "le commissariat de police de Biarritz de renforts conséquents (....) indispensables au maintient de l'ordre public". Actuellement, le dispositif de sécurité mobilisé sur Biarritz sera d'une centaine d'agents sur tout l'été, que ce soit police municipale, nationale, et CRS. Par ailleurs, 32 caméras sont installées dans toute la ville et observées depuis le centre de supervision (vingt de plus à la rentrée de septembre), et fonctionnent 24h/24 et 7j/7. Les agents municipaux seront équipés de caméras piétons comme c'est déjà le cas à Saint-Jean-de-Luz.

Dans sa lettre au ministre, la maire explique qu'en accord avec son homologue d'Anglet et le syndicat des mobilités, le Trambus sur cette tranche horaire, donc entre 23h et 6h sera à l'arrêt.

Déjà l'année dernière, la maire LR de Biarritz avait déjà pris un arrêté pour interdire l'accès aux plages de l'hypercentre suite à des bagarres tardives après la fermeture des bars. Maider Arosteguy fera un point fin juillet avec le commissariat de Biarritz pour réévaluer la situation.