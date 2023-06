À Biarritz, une appli pour lutter contre le harcèlement sexuel dans la rue et à la plage

Le harcèlement de rue ne s'arrête pas au bord de la mer. Selon une étude YouGov publiée en 2021, 50% des femmes n'osent pas aller à la plage seules, de peur d'être harcelées. À l'approche de la saison estivale, Biarritz devient la huitième ville de France à signer un partenariat avec Umay . L'application, qui revendique plus de 40.000 abonnés actifs, permet de sécuriser ses trajets via la géolocalisation.

Une fois téléchargée, gratuitement sur Android et IOS, l'utilisateur peut ainsi se signaler à une communauté amie, lui dire qu'il entame un trajet et envoyer un message signalant un problème. En fonction des informations de l'alerte : "Je suis gênée", "je suis harcelée", "je suis en danger", les secours peuvent contacter directement la police municipale pour une intervention immédiate. Ils remontent également aux observatoires nationaux des atteintes sexistes et sexuelles.

"À nous de tenter de trouver une solution"

Par ailleurs, l'application propose des lieux refuges avec des collectivités partenaires pour des personnes en situation d'insécurité dans la rue. Quelque 5.000 adresses (commerces, bars, restaurants) sont référencées en France. Bientôt une trentaine à Biarritz, autour de la Grande Plage et pas seulement, en comptant aussi les lieux publics. Umay offre une réponse à la communauté féminine, mais pas uniquement. Près de 30% d'utilisateurs masculins sont recensés, pour la majorité membre de la communauté LGBTQ+.

L'idée est née d'une histoire vécue de la fondatrice de l'application, Pauline Vanderquand : "Un soir en sortant du travail à Aix-en-Provence, un homme m'a harcelé et a menacé de me violer s'il arrivait à m'attraper dans la rue. J'ai volontairement dévié mon trajet pour rejoindre un quartier animé et là, d'un des vigiles à qui j'ai demandé de l'aile m'a répondu que ça se passait dans la rue et que je n'avais pas la bonne tenue. Il est né un sentiment de colère, surtout en échangeant avec des proches qui ont vécu la même chose et je me suis dit que c'était à nous de tenter de trouver une solution. Qu'on ne devait pas attendre que ça bouge."

Une expérimentation à 6 000€

Le développement et la promotion de l'application, sont accompagnés de formations pour les agents municipaux (pour l'heure 12 ont été formés), les forces de l'ordre et les sauveteurs des plages biarrotes avant l'été. Des actions de sensibilisations sont également prévues : comme la semaine prochaine au Lycée Malraux, deux journées en juillet et en août avec un stand sur la grande plage et la participation à la Marche des Fiertés de Biarritz, le 17 juin.

Une expérimentation, depuis le 1er mai et jusqu'au 31 octobre, dont le coût pour la Ville de Biarritz est évalué à 6.000€, dont les deux tiers demandés au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).

