A Bielle, en vallée d'Ossau : nouvelle vie et nouveaux gérants pour le camping de l'Ayguelade

Un couple reprend la gérance du camping de l'Ayguelade qui appartient aux communes de Bielle et Bilhères en vallée d'Ossau. Pour eux c'est une nouvelle vie qui commence, et la réalisation d'un rêve d'enfant.

Au départ il y a Fanny Arrateig, fille de paysans de la vallée ; son grand-père vivait à Bilhères. Pour une raison qu'elle ne s'explique pas, elle a été fascinée par les campings dès l'enfance ; pour elle c'était la parfaite illustration des vacances. A l'âge adulte elle a multiplié les séjours dans des campings avec ses enfants. Après des débuts dans la restauration, elle est devenue éducatrice, puis assistante sociale. Et puis il y a trois ans, après sa rencontre avec Serge Pouchan qui travaille dans l'industrie, sur le bassin de Lacq, elle refait sa vie. Ce camping ce sera aussi une histoire d'amour.

Quand le rêve d'enfance devient réalité

C'est alors que le destin lui envoie des signaux, le décès de son grand-père à Bilhères et la nouvelle du départ à la retraite des gérants du camping de l'Ayguelade. Dans l'urgence le couple répond à l'appel d'offres de la commission syndicale Bielle Bilhères. Ils sont retenus. Il leur faut maintenant convaincre les banques, et la solidarité va jouer. Une cagnotte en ligne leur permet de constituer une garantie suffisante. Ils vont maintenant relever le défi avec quelques idées bien précises pour faire vivre le camping.

Ce camping pourrait avoir une utilité sociale

Chassez le naturel il revient au galop

La priorité pour les nouveaux gérants : conserver le caractère rural et tranquille du camping. Il y a quatre-vingt emplacements, dont la moitié sont des mobil-homes qui appartiennent à des privés. Les autres sont des emplacements vides pour les touristes de passage qui peuvent planter leur tente ou garer leur camping-car. Fanny Arrateig a d'autres ambitions, elle veut construire des petits logements écologiques, bien intégrés dans le paysage, ils pourraient servir à de l'accueil temporaire pour des gens qui cherchent par exemple à s'installer dans la vallée, comme un clin d’œil à son ancien métier d'assistante sociale. Un habitat social qui reste à construire, en coopération avec les collectivités locales. Le camping ne cédera pas à la mode des animations mais on devrait y retrouver un marché de producteurs locaux et on dégustera leurs produits cuisinés au snack.