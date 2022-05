Fermeture du tunnel de la Grand’Mare: à Bihorel, les habitants excédés par le bruit des camions

Un camion toutes les deux minutes trente-sept. C'est le résultat d'une étude réalisée par un groupe d'habitants de Bihorel, près de Rouen, excédés par le bruit des camions au pied de leurs immeubles. La cause de ce boucan : la fermeture, à partir de 20h30, du tunnel de la Grand-Mare, en travaux depuis le début du mois de février. Pour contourner cette fermeture, les camions passent par Bihorel, juste au pied des habitations du plateau des provinces. Pourtant, en avril dernier, un arrêté a été pris par la préfecture pour interdire aux poids lourds de plus de trois tonnes cinq d'emprunter cette route. Depuis, une autre déviation a été mise en place mais les camions continuent de passer par Bihorel pour gagner du temps.

"C'est pas vivable"

"On peut pas laisser la fenêtre ouverte, déplore Céline Le Roux, une des habitantes du quartier. Il y a trop de bruit, trop d'odeur, trop de vibration. C'est pas vivable, on n'a pas à supporter tout ça."

Un avis que partage Jérémy Viallard, un des habitants à l'origine de l'étude : "On est fatigué. Moi je dors très très mal pendant ces nuits de fermeture. J'accumule beaucoup de fatigue et de stress. Je perds la mémoire tellement je suis fatiguée."

Des contrôles de police

Pour tenter de contrôler et de limiter la circulation de ces camions à proximité des habitations, un contrôle de la police nationale a été effectué, ce mardi 17 mai. 90 euros d'amende, c'est ce que risquent les routiers en cas de non-respect de la déviation mais lors de ce contrôle, l'heure était encore à la pédagogie.

"Là, on est pas là pour les verbaliser, explique le major Fernand Voison de la brigade motorisé de sécurité routière en charge de l'opération. On commence à faire un recensement de leur provenance. On a noté également les noms des sociétés pour voir si il y a un travail à faire en amont pour communiquer sur le fait que le tunnel de la Grand-Mare est en travaux."

Des habitants pour l'installation d'un radar filtrant

"Ces contrôles, ça suffit pas, estime de son côté Jérémy Viallard. On a vu que dès qu'il y avait un contrôle, il était signalé sur les applications GPS. Le trafic s'amoindrit avec le contrôle mais il repart immédiatement après."

Aujourd'hui, ce que les habitants demandent, c'est l'installation d'un radar filtrant, environ 40000 euros. Trop cher répond la mairie de Bihorel qui en appelle désormais au préfet de la Seine-Maritime.