A Billère, la pose d'une première "pierre en bois" pour la future halle

La cérémonie de la pose de la première pierre est un incontournable dans la vie d'une commune, mais à Billère ce n'était pas possible parce que la future halle sera construite en bois.

Pau, France

Cette halle de 500 mètres carrés sera construite en bordure de la route de Bayonne, du côté de la mairie. Elle va accueillir les 35 commerçants du marché bio. La plupart ont trouvé refuge à Billère quand le marché du foirail a été fermé pour la construction d'un nouveau centre culturel. Ce mercredi matin c'était donc la pose de la première pierre, une pierre...en bois, et donc les élus ont troqué la truelle pour un marteau, et chacun à tour de rôle, a enfoncé un peu plus un clou dans ce madrier.

Une halle construite entièrement en bois local

La ville de Billère a retenu le projet de l'architecte palois Pierre Marsan, une halle en bois avec un toit végétalisé. Le bois provient des trois vallées béarnaises. Depuis cinq ans, Pierre Marsan travaille pour relancer une filière de bois de construction en Béarn.

Pierre Marsan, l'architecte palois qui a élaboré le projet de la halle en bois de Billère Copier

Une armature bois qui laissera passer la lumière © Radio France - Marie line Napias

Cette halle sera une étape de plus dans la reconquête d'un centre-ville pour Billère

La commune de Billère est coupée en deux par la route de Bayonne empruntée par 20 000 véhicules par jour. L'objectif de la municipalité c'est de recréer un centre ville, il y a la construction d'un nouveau quartier en face de la future halle, avec l'installation de commerces, d'un restaurant et d'un café bibliothèque (La bulle). Et puis l'objectif avec la communauté d'agglomération Pau Pyrénées, c'est de transformer la route de Bayonne en "boulevard urbain" pour une circulation "apaisée".

Jean-Yves Lalanne, le maire de Billère Copier

La future halle qui a été construite avec des financements de l'agglomération, de l'Etat, de la région et de la commune doit être terminée en janvier 2020. Mais d'ores et déjà, les commerçants bio ont enregistré une augmentation de 20% de leur chiffre d'affaires, depuis qu'ils sont accueillis dans un préfabriqué, près de la salle Lacaze.