A Biotropica, naissance "miracle" de sept bébés crocodiles d'une espèce très rare

Val-de-Reuil, France

Joie, émotion et fierté chez les équipes de Biotropica, à Val-de-Reuil dans l'Eure. Il y a quelques jours, sept crocodiles ont vu le jour. Des crocodiles d'une espèce classée en 2014 "en danger critique d'extinction", il resterait d'ailleurs moins de 300 "faux-gavials" à l'état sauvage dans toute l'Afrique de l'ouest.

Le "faux gavial" est l'espèce de crocodile la plus rare en Europe - Biotropica

"Biotropica est le seul parc zoologique européen a avoir reproduit cette espèce ces 15 dernières années, se félicite le directeur de Biotropica, François Huyghe. Et c'est une très belle histoire car les parents de ces bébés crocodiles ont été sauvés du trafic animalier"

Des parents sauvés du trafic animalier

Le père s'appelle Léon, il pèse 200 kilos, et est hébergé à Biotropica depuis l'ouverture de la serre. La maman se prénomme Léïla est arrivée en 2017 de Suisse. "L'idée était de les présenter pour qu'ils fassent des bébés, mais on n'imaginait pas que ça aille aussi vite, car le temps qu'ils se voient, qu'ils se sentent à travers des barrières, ça a pris un an. Quand on a senti qu'ils étaient prêts, on a levé les barrières et ils se sont immédiatement accouplés, c'était le 1er février dernier. Et c'est la première fois que Léïla s'accouplait", poursuit François Huyghe.

Le public peut venir voir les bébés crocodiles

Sept crocodiles sont nés de cette idylle, et le public peut les voir "Ils ont un aquarium rien que pour eux avec une lampe à bronzer, on les nourrit à la pince individuellement. Pour l'instant, ils ne mesurent qu'une vingtaine de centimètres. Mais c'est une nouvelle extraordinaire, qui permet que cette espèce ne disparaisse pas", conclut le directeur de Biotropica.